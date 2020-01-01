أخبار الهلال اليوم | شراء عقد صالح الشهري وملعب عالمي في الطريق

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 24 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 24 يوليو 2020 ...

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بعد خسارة محيط الرعب .. الهلال يبدأ الخطوات الجدية لبناء استاد خاص به

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رسميًا .. صالح الشهري هلالي

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رشوة وقميص وسب مشجع .. أسباب طردت لاعبين ومدربين من الكرة السعودية

يُلقي لكم جول الضوء على أبرز حالات الطرد التي تعرض لها مدربي ولاعبي أندية الكرة السعودية بسبب سوء تصرفاتهم. طالع التفاصيل

رئيس الهلال السابق يكشف مفاجأة للجماهير

قال سمو الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهلال السابق في تصريحات صحفية إنه من المتوقع أن تعلن إدارة الهلال عن بناء ملعب خاص للنادي وبشكل قريب جداً ليكون الملعب ملكية للنادي عبر رعاته وشركته الاستثمارية الخاصة".