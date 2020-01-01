أخبار الهلال اليوم | تعاقد جديد ,, وممر شرفي من الشباب

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 5 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 5 سبتمبر 2020 ...

الهلال يتعاقد مع طبيب سوري

أجرت إدارة نادي الهلال، التعاقد مع الطبيب السوري وائل مسكة، اختصاصي جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية، لتولي منصف الإشراف الطبي على الفئات السنية لكرة القدم بالنادي.

وانتهت علاقة الطبيب الجزائري أعمر مهدان مع الفئات السنية، بعد 5 أعوام من العمل مع الفئات السنية والفريق الأول.

الشباب يقرر إقامة ممر شرفي للاعبي الهلال

قررت إدارة نادي الشباب، إقامة مرر شرفي للاعبي الهلال، أبطال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المواجهة التي ستجمع بينهما مساء يوم الأربعاء، بالجولة الأخيرة من المسابقة.

ومن المقرر أن يقف لاعبو نادي الشباب في مرر شرفي في المباراة التي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

المعيوف يقدم وعدًا لجماهير الهلال

قدم عبد الله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال، التهنئة إلى جماهير ناديه، بعد التتويج بلقب الدوري السعودي، مقدمًا وعدًا قبل عودة منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

المعيوف قال خلال تصريحات تليفزيونية: "سنهدي جماهير الهلال لقب دوري أبطال آسيا مرة أخرى إن شاء الله، لأننا نملك مجموعة من اللاعبين القادرين على المنافسة وتحقيق الألقاب، خلال 5 أو 6 سنوات مقبلة، بالروح والوحدة نحصل على أي بطولة، ونعد جماهيرنا بالأفضل إن شاء الله".

جوميس يوجه رسالة إلى سامي الجابر

نشر الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم نادي الهلال، صورة له برفقة سامي الجابر، أسطورة ناديه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

جوميس كتب عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "مسرور لعظمة صداقتنا منذ البداية".