أخبار الهلال اليوم | المفرج يكشف معاناة الزعيم والأهلي يؤكد تعاطفه مع الأزرق

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 27 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 ...

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فيديو | فهد المفرج: خروج الهلال بهذا الشكل مرير والاتحاد الآسيوي أعذاره وهمية

أعرب فهد المفرج؛ المشرف العام على الكرة بنادي الهلال السعودي وعضو مجلس الإدارة، عن أسفه من موقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تجاه الزعيم، مؤكدة مواجهة الفريق لعديد الأزمات خلال مشاركته بدوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

فيديو | الأهلي مدافعًا عن العويس: لا تختصروا ما قاله فنحن متعاطفون مع الهلال

دافع طارق كيال؛ المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي السعودي، عن حارس فريقه محمد العويس، بعد الهجوم عليه، وتوجيه اتهامات له بالسخرية من وضع الهلال السعودي. (طالع التفاصيل)

بعدما أشعل تويتر، محمد العويس يُوضح قصده ويعتذر لجمهور الهلال

نشر محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي السعودي تغريدة أكد خلالها أنه لم يقصد أي سخرية من الهلال بتصريحه الأخير، مقدمًا اعتذاره لمن فهم حديثه بشكل خاطئ. (طالع التفاصيل)

ما بين "حرااااق" و "مجرد تبعات نفسية" .. ردود فعل متباينة حول تصريح العويس

المتابعون من عشاق الهلال وغيرهم وجدوا أن تصريح العويس يحمل سخرية واضحة من حامل لقب دوري أبطال آسيا بعدما تم استبعاده من البطولة بقرار من الاتحاد الآسيوي. (طالع التفاصيل)

متعافو الهلال يصلون للرياض

وصلت طائرة الهلال التي تحمل أعضاء البعثة غير المصابين بفيروس كورونا، مساء أمس السبت، إلى الرياض قادمة من قطر.

ومن المقرر أن يصل الـ22 فردًا الموجودين في الحجر الصحي بقطر، اليوم الأحد، عبر طائرة خاصة.

وقرر الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة لمدة عشرة أيام، على أن تستأنف المباريات في السابع من أكتوبر المقبل.

لجنة الانضباط ترفض اعتراض الهلال على استبعاده من دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن لجنة الانضباط والأخلاق لديه قررت رد الاعتراض المقدم من نادي الهلال السعودي خصوص استبعاده من دوري أبطال آسيا 2020. (طالع التفاصيل)

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

تعرف على جدول مباريات وترتيب دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة ومواعيد الأدوار الجديدة بعد عودة البطولة من التوقف الطويل بسبب تفشي فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2020

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2020 بعد العودة من التوقف الذي سببه تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي ولم تعد البطولة إلا في سبتمبر 2020. (طالع التفاصيل)