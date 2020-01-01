أخبار الهلال اليوم | هجوم الفريق ينتعش ولياقة اللاعبين تُسعد المدرب

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 8 أغسطس

عادت بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للمباريات بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 8 أغسطس 2020 ...

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بيليتش: كنت أرغب في الاستمرار مع الاتحاد .. والهلال هو ريال مدريد الآسيوي

تحدث الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني السابق لفريق الاتحاد، وسبب رحيله عن العميد خلال الفترة الماضية وهل كان المدرب يرغب في الاستمرار مع العميد.

الهلال يُعزز قوته الهجومية قبل مواجهة الفتح في الدوري السعودي

عزز الهلال قوته الهجومية قبل مواجهة الفتح ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، ذلك باستعادة لاعبيه عمر خربين وهتان باهبري.

الفتح يجهز الهولندي تي فريدي للهلال

اطمأن البلجيكي يانييك فييرا مدرب الفتح على جاهزية المهاجم الهولندي تي فريدي قبل مواجهة الفريق الاثنين المقبل، ضد الهلال، ضمن مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قياسات الجهد تسعد الهلاليين

لاعبي الفريق الأول لكرة القدم أبلوا بلاءً حسنًا بتسجيلهم نتائج ومؤشرات جيدة في قياسات الجهد البدني، وشدة التحمُّل، والتحركات اللياقية في المسافات التي قطعوها داخل الملعب خلال مواجهة النصر، الأربعاء الماضي، التي كسبها الفريق برباعية.

النيابة العامة تصدر قرارًا بالقبض على مثيري التعصب

أفادت عدة مصادر صحفية سعودية أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بالقبض على عدد من الأشخاص بتهمة إثارة التعصب عبر نشر محتوًى معلوماتي عبر السوشيال ميديا ينطوي على إثارة التعصب الرياضي ونشر روح الكراهية في الوسط الرياضي وزعزعة الثقة في عدالة ونزاهة الهيئات الرياضية ومسؤوليها.

وقد أصدرت النيابة العامة أمرًا بتحريك دعوى جزائية عامة ضد هؤلاء الأشخاص استنادًا لما تقتضيه المصلحة العامة وعملًا بالمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية.

قرار جديدة من الاتحاد الآسيوي بشأن جوائز دوري الأبطال

الاتحاد الآسيوي تراجع عن قراره السابق ولكن بشكل مؤقت. التفاصيل هنا

الهلال يبدأ استعداداته للفتح

يبدأ فريق نادي الهلال، تدريباته الإعدادية، لمواجهة فريق نادي الفتح، بعد حصول لاعبيه على راحة لمدة 24 ساعة، بعد الفوز الكبير الذي حققه الزعيم على النصر في ديربي الرياض.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الهلال لتدريبات استرجاعية، خوفًا عليهم من الإجهاد، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال مباراة الديربي أمام النصر، ثم يبدأ العمل في تدريبات غدًا على تجهيز اللاعبين لمواجهة الفتح المقرر لها يوم الإثنين المقبل.

تقارير: جنوى الإيطالي يسعى لضم جيوفينكو

أكدت تقارير صحفية إيطالية، على أن هناك احتمال يشير إلى عودة سيباستيان جيوفينكو، محترف نادي الهلال، إلى أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في ظل رغبة نادي جنوى في ضمه.

وأشار موقع "Fantacalcio" الإيطالي إلى أن جنوى يبحث عن تدعيم صفوف فريقه بلاعبين مميزين، بعد نجاته من الهبوط في آخر مباريات الدوري، حيث يدخل جيوفينكو ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الفريق.

ويعتمد نادي جنوى على دانييلي فاجيانو المدير الرياضي لنادي بارما، الذي اقترب من تولي مسؤولية الإدارة الرياضية بنادي جنوى، حيث قد يكون حاسمًا في مسألة ضم جيوفينكو.

مدرب الاتحاد السابق: الهلال ريال مدريد آسيا

تحدث الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن تجربته مع نادي الاتحاد السعودي، حيث أكد على أن هناك بعض الدوافع التي جعلته يوافق على تدريب العميد، أبرزها الدوافع المالية.

بيليتش قال خلال تصريحات لصحيفة "dalmatinski portal" الكرواتية، حيث قال: "السعودية لديها ثقافة كرة القدم، حيث يحضر في المباراة ما بين 60 إلى 70 ألف شخص في المباريات، وكنت أرغب في الاستمرار مع الاتحاد لمدة 3 سنوات قادمة، لأنه نادٍ كبير ويشبه نادي هايدوك الكرواتي".

المدرب الكرواتي تابع: "توليت تدريبه في أكتوبر 2018، وتمت إقالتي بعد الخسارة بهدفين دون رد أمام الهلال، وهو الذي يعتبر بمثابة ريال مدريد الآسيوي".

إعلامي سعودي يطالب بمحاكمة سالم الدوسري

سخر الإعلامي السعودي عايد العليوي، من خسارة فريق النصر أمام الهلال في ديربي الرياض الأخير، حيث طالب بمحاكمة سالم الدوسري نجم الزعيم.

العليوي نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لبعض مهارات سالم الدوسري نجم الهلال في مباراة النصر، حيث علق عليها قائلًا:

"سالم الدوسري يجب أن يحاسب، من المُعيب جدًا أن يفعل هكذا بلاعبين جلبتهم إدارة النصر بملايين".