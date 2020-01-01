أخبار الهلال اليوم | رومارينيو يمدح الزعيم وسداسية تاريخية لم يتكرر

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 5 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 5 يونيو 2020 ...

رومارينيو يتحدث عن عودة الاتحاد وأفضلية حمدالله وقوة الهلال

تحدث البرازيلي رومارينيو لاعب اتحاد جدة عن إمكانية عودة العميد مرة أخرى لمنصات التتويج خلال المرحلة المقبلة.

رومارينيو يعد من أبرز المحترفين في الدوري السعودي خلال المرحلة الأخيرة، ويقدم مستويات أكثر من رائعة رفقة العميد. " اقرأ التفاصيل "

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الهلال ضمن صراع عربي للتعاقد مع كريم العريبي

يبدو أن بوصلة نادي الهلال السعودي ستتوجه إلى مهاجم أجنبي جديد من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

رغبة الهلال هذه المرة تتجه إلى المهاجم الجزائري كريم العريبي لاعب نادي النجم الساحلي التونسي، من أجل دعم الخط الأمامي. " اقرأ التفاصيل "

هل حقق الهلال السعودي 6 بطولات في موسم واحد؟

يُعد الهلال أكثر الأندية تحقيقاً للبطولات على الصعيد المحلي والقاري، حيث يمتلك تاريخًا كبيرًا جعله في مصاف الأندية على الصعيدين السعودي والآسيوي.

الهلال الذي تأسس على يد الشيخ عبدالرحمن بن سعيد (رحمه الله) تحت مسمى الأولمبي، قبل أن يتم تغيير المسمى، صنع تاريخًا كبيرًا ومازال يواصل النجاح. " اقرأ التفاصيل "

مدرب الهلال السابق مرشحًا لتدريب منتخب الإمارات

دخل المدرب الروماني كوزمين أولاريو، مدرب نادي الهلال السابق، والمدرب الحالي لفريق جيانجسو سونينج الصيني، ضمن قائمة المرشحين لتولي مهمة تدريب منتخب الإمارات.

وأشارت صحيفة "برو سبورت" الرومانية، إلى أن كوزمين يعد أحد المرشحين لتدريب منتخب الإمارات.

ومن جانبه قال لورينت ريجيكامب، مدرب الوصل الإماراتي: "لا استغرب ترشيح كوزمين لتدريب منتخب الإماراتي، لأنه ترك انطباعًا جيدًا مع الفرق الخليجية التي أشرف على تدريبها، بالإضافة إلى شعبيته بين المشجعين.