أخبار الهلال اليوم | دوري الأبطال يتغنى بالمعيوف ومصير الدوري

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 18 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 18 مايو 2020 ...

دوري الأبطال يتغنى بتصدي المعيوف

أعاد حساب دوري أبطال آسيا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى الأذهان تصدي عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال، المذهل خلال إياب نصف نهائي البطولة العام الماضي، بمواجهة السد القطري.

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النتيجة كانت تشير إلى هزيمة الزعيم السعودي بنتيجة 4-2، ودخول هدف واحد آخر لمرماه يعني وداعه للبطولة، إذ كان فائزًا في الذهاب بالنتيجة نفسها.

ونشر حساب البطولة فيديو لتصدي المعيوف في اللحظات الأخيرة، معلقًا: "قول بسم الله يا معيوف، الدقيقة 90+6 ستبقى خالدة في ذاكرة جماهير الهلال".

"قول بسم الله يا معيوف 😰"



الدقيقة 90+6 ستبقى خالدة في ذاكرة جماهير ⁦ @Alhilal_FC ⁩ ⚪️🔵



👂🗣🗣🗣🗣 pic.twitter.com/0GakZCAWbP — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) May 18, 2020

مصير الدوري السعودي للمحترفين .. عناوين الصحف السعودية 18 مايو

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