أخبار الهلال اليوم | سبب رفض إدواردو التجديد ومنافسة الدعيع على الأفضل بالعالم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 10 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 10 يونيو 2020 ...

جمال بلعمري يتحرك لفسخ تعاقده مع الشباب وترقب من الهلال والنصر

كشفت تقارير صحفية جزائرية عن رغبة اللاعب جمال بلعمري في فسخ تعاقده مع نادي الشباب السعودي على خلفية الأزمات بينه وبين إدارة النادي. ( طالع التفاصيل )

خاص | شرط إدواردو المُعطل للتجديد وهؤلاء منافسو الهلال عليه

يظل موقف التجديد للبرازيلي كارلوس إدواردو؛ محترف الهلال السعودي، غامضًا، سواء بالبقاء أو الرحيل عن صفوف الزعيم في الميركاتو الصيفي المقبل إلا أن مصدر مقرب من إدارة الأزرق أوضح لنا تفاصيل عدم تجديده للعقد حتى الآن. ( طالع التفاصيل )

الدعيع ينافس على الأفضل في آسيا بتاريخ كأس العالم

ينافس محمد الدعيع الحارس التاريخي للمنتخب السعودي على أفضل حارس في قارة آسيا في بطولات كأس العالم عبر التاريخ. ( طالع التفاصيل )

الزعيم متأخر .. تفاصيل عرضي الهلال وشركة الوسائل لاستئجار ملعب الجامعة

اقترب إعلان الفائز بحقوق استئجار ملعب "جامعة الملك سعود"، بعد انحصار المنافسة بين شركة الهلال الاستثمارية وشركة الوسائل السعودية. ( طالع التفاصيل )

27 لاعبًا و88 هدفًا .. أبرز أرقام رازفان لوشيسكو مع الهلال

نستعرض أرقام الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، خلال مسيرته الناجحة مع الزعيم. ( طالع التفاصيل )

بعد إشادة الآسيوي .. ماذا قدم سلمان الفرج في دوري الأبطال منذ 2014؟

أشاد الحساب الرسمي ل دوري أبطال آسيا ، بسلمان الفرج لاعب وسط الهلال السعودي، وما قدمه مع الزعيم في البطولة. ( طالع التفاصيل )

الهلال يتصدر ومركز مفاجئ للاتحاد .. أكثر الفرق جمعًا للنقاط في العقد الأخير

نستعرض اليوم قائمة أندية الدوري السعودي حسب عدد النقاط التي جمعتها خلال تلك المواسم العشرة وقبل انطلاق الموسم الجاري، وقد شهدت وجود الزعيم في الصدارة ومركز مفاجئ ومخيب للاتحاد. ( طالع التفاصيل )

الأهلي يُفاضل بين 5 مدافعين وأمير مرتضى يتوعد .. عناوين الصحف السعودية والمصرية 10 يونيو