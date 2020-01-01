أخبار الهلال اليوم | تحديد موعد مباراة كأس الملك والفريق يُعاني من الغيابات

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 15 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 15 أغسطس 2020 ...

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تحديد موعد مواجهة الهلال وأبها

قالت تقارير صحفية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حدد موعد مباراة الهلال وأبها في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لتُقام يوم 27 أكتوبر المقبل .

تأكد غياب العابد والبريك بسبب الإصابة

يُعاني نادي الهلال من الغيابات قبل مواجهة أبها، حيث تأكد غياب ثنائي الفريق نواف العابد ومحمد البريك، بسبب إصابات مختلفة في التدريبات الأخيرة للفريق.

وانضم الثنائي البريك والعابد إلى قائد الفريق سلمان الفرج، الذي سبق أن أعلن النادي غيابه عن مباراة العدالة بسبب الإصابة، حيث سيفتقد الفريق الأزرق الفرج حتى في المباراة المقبلة أمام الأهلي.

تريساكو يرفض التعليق على حكم ديربي الرياض

امتنع فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن التعليق على أداء حكم الديربي الذي جمع النصر والهلال ضمن منافسات الأسبوع 23 بالدوري، كما رفض التعليق على بيان نادي النصر.

وقال الإسباني تريساكو في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: بخصوص رأيي على أداء الحكم الفرنسي في ديربي الرياض، أوضح أننا لا نقوم بالتعليق على أداء الحكام على القنوات التلفزيونية.

كاريلو لم يصل للجاهزية الكاملة

لم يصل المحترف البيروفي أندري كاريلو إلى الجاهزية التامة إذ يحرص المدرب رازفان لوشيسكو على التدرج بعودة اللاعب إلى المشاركة أساسيًا بعد تواجده في دكة البدلاء في المباراتين السابقتين.

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