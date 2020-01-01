أخبار الهلال اليوم | فهد بن نافل يمدح لوشيسكو والفرج يتحدث عن اعتزال الشلهوب

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 11 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 ...

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سلمان الفرج: اعتزال الشلهوب ليس بالشيء السهل

أكد سلمان الفرج، لاعب وسط نادي الهلال، على أن اعتزال زميله محمد الشلهوب لكرة القدم، ليس بالشيء السهل عليه وعلى باقي لاعبي الزعيم.

الفرج كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "لم يكن مجرد لاعب كرة قدم .. كان القائد والقدوة .. قدوة لنا ولأجيال ستأتي بعدنا، تاريخ من ذهب".

لاعب الهلال تابع: "وداعه ليس بالشئ السهل علينا .. نحبك وستبقى بقلوبنا .. شكراً لكل ما قدمت لوطنك وناديك ولنا".

رئيس الهلال يوجه رسالة إلى محمد الشلهوب

حرص فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، على توجيه رسالة إلى محمد الشلهوب، لاعب الفريق، بعد قراره باعتزال كرة القدم.

رئيس الهلال كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيه: "شكرًا محمد الشلهوب على الذهب، على كل شيء أسعدتنا فيه بروحك وإخلاصك، شكرًا قائدنا ولا تفيك تجاه ما قدمته لوطنك والهلال، ستبقى قدوة يحتذى بها للأجيال الطامحة في كتابة تاريخها بمداد من ذهب".

فهد بن نافل: رازفان وعد فأوفى وله كل الثقة من الجميع

أكد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، على أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للزعيم، وعد فأوفى بعد التتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ابن نافل قال خلال تصريحات تليفزيونية: "مع بداية الموسم جلست لمشاهدة مباراة الهلال أمام الفيحاء مع بداية الموسم، التي تعادلنا فيها، وأحد أصدقائي قام بسبي بسبب المدرب".

رئيس الهلال تابع: "لوشيسكو له مني كل الثقة ومن مجلس الإدارة والجهاز الإداري، لأنه هذا ما يحتاجه المدرب لإنجاح عمله وخطته، وكان هناك تقاربًا بيننا، وقد يكون هناك خسارة ولكن ما رأيته هو إنسان طموح".

رئيس الفتح: علي الحسن يمتلك عرضين بخلاف النصر

أكد سعد العفالق، رئيس نادي الفتح، على أن علي الحسن لاعب فريقه، يمتلك عرضين سعوديين بخلاف عرض نادي النصر، الذي ينافس على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر نجح في ضم علي لاجامي منذ أيام، ويحاول مسؤوليه للتعاقد مع علي الحسن لاعب نادي الفتح، حيث يسعى مسؤولي الناديين للوصول لاتفاق بشأن انتقال الحسن لصفوف العالمي. " اقرأ التفاصيل "