أخبار الهلال اليوم | كاريلو غير جاهز وعطيف يعود قريبًا

تريساكو يرفض التعليق على حكم ديربي الرياض

امتنع فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن التعليق على أداء حكم الديربي الذي جمع النصر والهلال ضمن منافسات الأسبوع 23 بالدوري، كما رفض التعليق على بيان نادي النصر.

وقال الإسباني تريساكو في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: بخصوص رأيي على أداء الحكم الفرنسي في ديربي الرياض، أوضح أننا لا نقوم بالتعليق على أداء الحكام على القنوات التلفزيونية.

كاريلو لم يصل للجاهزية الكاملة

لم يصل المحترف البيروفي أندري كاريلو إلى الجاهزية التامة إذ يحرص المدرب رازفان لوشيسكو على التدرج بعودة اللاعب إلى المشاركة أساسيًا بعد تواجده في دكة البدلاء في المباراتين السابقتين.

عطيف يقترب من العودة

يواصل لاعب وسط الهلال عبدالله عطيف تدريباته التأهيلية في المنزل تحت إشراف الجهاز الطبي بنادي الهلال؛ لتجهيزه بعد الإصابة التي لحقت به بالرباط "المتصالب"، وينتظر أن يبدأ عطيف برنامج الجري حول الملعب بعد ثلاثة أسابيع، وسيكون في مقدمة اللاعبين المنتظمين في معسكر الهلال الذي سيقام في الطائف خلال الفترة المقبلة.

إدارة الهلال تُجهز منازل اللاعبين