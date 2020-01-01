أخبار الهلال اليوم | محاكمة سالم الدوسري وريال مدريد آسيا

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 7 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 7 أغسطس 2020 ...

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الهلال يبدأ استعداداته للفتح

يبدأ فريق نادي الهلال، تدريباته الإعدادية، لمواجهة فريق نادي الفتح، بعد حصول لاعبيه على راحة لمدة 24 ساعة، بعد الفوز الكبير الذي حققه الزعيم على النصر في ديربي الرياض.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الهلال لتدريبات استرجاعية، خوفًا عليهم من الإجهاد، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال مباراة الديربي أمام النصر، ثم يبدأ العمل في تدريبات غدًا على تجهيز اللاعبين لمواجهة الفتح المقرر لها يوم الإثنين المقبل.

تقارير: جنوى الإيطالي يسعى لضم جيوفينكو

أكدت تقارير صحفية إيطالية، على أن هناك احتمال يشير إلى عودة سيباستيان جيوفينكو، محترف نادي الهلال، إلى أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في ظل رغبة نادي جنوى في ضمه.

وأشار موقع "Fantacalcio" الإيطالي إلى أن جنوى يبحث عن تدعيم صفوف فريقه بلاعبين مميزين، بعد نجاته من الهبوط في آخر مباريات الدوري، حيث يدخل جيوفينكو ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الفريق.

ويعتمد نادي جنوى على دانييلي فاجيانو المدير الرياضي لنادي بارما، الذي اقترب من تولي مسؤولية الإدارة الرياضية بنادي جنوى، حيث قد يكون حاسمًا في مسألة ضم جيوفينكو.

مدرب الاتحاد السابق: الهلال ريال مدريد آسيا

تحدث الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن تجربته مع نادي الاتحاد السعودي، حيث أكد على أن هناك بعض الدوافع التي جعلته يوافق على تدريب العميد، أبرزها الدوافع المالية.

بيليتش قال خلال تصريحات لصحيفة "dalmatinski portal" الكرواتية، حيث قال: "السعودية لديها ثقافة كرة القدم، حيث يحضر في المباراة ما بين 60 إلى 70 ألف شخص في المباريات، وكنت أرغب في الاستمرار مع الاتحاد لمدة 3 سنوات قادمة، لأنه نادٍ كبير ويشبه نادي هايدوك الكرواتي".

المدرب الكرواتي تابع: "توليت تدريبه في أكتوبر 2018، وتمت إقالتي بعد الخسارة بهدفين دون رد أمام الهلال، وهو الذي يعتبر بمثابة ريال مدريد الآسيوي".

إعلامي سعودي يطالب بمحاكمة سالم الدوسري

سخر الإعلامي السعودي عايد العليوي، من خسارة فريق النصر أمام الهلال في ديربي الرياض الأخير، حيث طالب بمحاكمة سالم الدوسري نجم الزعيم.

العليوي نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لبعض مهارات سالم الدوسري نجم الهلال في مباراة النصر، حيث علق عليها قائلًا:

"سالم الدوسري يجب أن يحاسب، من المُعيب جدًا أن يفعل هكذا بلاعبين جلبتهم إدارة النصر بملايين".