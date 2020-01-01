أخبار الهلال اليوم | رسالة من صالح النعيمة وتصريحات مثيرة قبل ديربي الرياض

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 4 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 ...

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حكم فرنسي يقود ديربي الرياض

كشفت تقارير صحفية،، عن الحكم الفرنسي المرشح لإدارة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. طالع التفاصيل

تصريحات مثيرة قبل ديربي الرياض

بدأ الحديث عن هذه المواجهة مبكراً، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حالة جدل بسبب مختلف المواقف أبرزها موقف البرازيلي مايكون لاعب النصر من المشاركة عقب السفر إلى تركيا ثم العودة، وكذلك موقف كاريلو لاعب الهلال الذي عانى من الإصابة بفيروس كورونا. طالع التفاصيل

صالح النعيمة يوجه رسالة هامة للاعبي الهلال قبل ديربي الرياض

تحدث صالح النعيمة نجم الهلال السابق والمنتخب السعودي، عن ديربي الرياض بين النصر والزعيم الذي سيقام الأربعاء المقبل. طالع التفاصيل

ديربي الرياض في أغسطس .. لمن الكلمة العليا الهلال أم النصر؟

مباراة مثيرة مع استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب التوقف الطويل الذي ضرب كرة القدم السعودية بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الأخيرة. طالع التفاصيل