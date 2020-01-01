أخبار الهلال اليوم | لوشيسكو يعتمد على كاريلو ومقارنة بين المعيوف والعويس

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 20 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 20 أغسطس 2020 ...

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لوشيسكو يعتمد على كاريلو أمام الأهلي

اعتمد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال، على البيروفي أندريه كاريلو لاعب الوسط، ومحمد البريك الظهير الأيمن، بصفة أساسية، حيث يعوض الأول غياب البرازيلي كارلوس إدواردو الذي تعرض للإصابة.

وتُعد هذه المباراة الأولى لكاريلو التي سيشارك فيها بصفة أساسية منذ استئناف الدوري.

السومة والعويس يدعمان الأهلي أمام الهلال

تأكدت جاهزية السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ومحمد العويس، حارس المرمى، لمواجهة الهلال اليوم في الكلاسيكو، ضمن الجولة الـ 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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مباراة تلفت الأنظار إليها كل موسم، ودائمًا تحمل الكثير من الإثارة والمتعة للجماهير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي عندما يلتقي الأهلي بنظيره الهلال ضمن الجولة 26. طالع التفاصيل