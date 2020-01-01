أخبار الهلال اليوم | الفرج يغيب أمام الأهلي وعقوبات من لجنة الانضباط

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 13 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 13 أغسطس 2020 ...

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الهلال في الصدارة والاتحاد كما هو .. أكثر الفرق حصولاً على ركلات جزاء بالدوري السعودي

حالة جدل كبيرة بين كل جولة والأخرى بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين حول ركلات الجزاء وقرارات الحكام، وهل هناك مجاملة فعلية لبعض الأندية في ركلات الجزاء أم لا.

رسميًا .. لجنة الانضباط تعاقب الهلال والنصر بسبب الديربي

أصدر لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأربعاء، عقوبتين ضد الهلال والنصر، على إثر أحداث ديربي العاصمة.

الفرج يغيب أمام العدالة والأهلي

أظهرت الكشوفات التي أجراها لاعب وسط الهلال سلمان الفرج تعرضه إلى إصابة بسيطة في أسفل الظهر وسيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة عشرة أيام، وتقرر غيابه عن مواجهتي العدالة والأهلي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ريمونتادا الأهلي وظواهر عودة الدوري السعودي بعد توقف كورونا

نستعرض في التقرير التالي أبرز ظواهر عودة الدوري السعودي التي تجلت خلال الجولتين الـ23 والـ24. ( طالع التفاصيل )