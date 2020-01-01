أخبار الهلال اليوم | مفاوضات تجديد إدواردو وتعديل بالجهاز الفني

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 14 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 14 يونيو 2020 ...

هل يفاوض الهلال فالكاو وبلهندة؟ لوشيسكو يحسم الأمور

حسم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، كل الأخبار التي تتردد حول مفاوضات ناديه خلال الوقت الحالي مع الكولومبي راداميل فالكاو والمغربي يونس بلهندة، من أجل ضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن الهلال يسعى لضم يونس بلهندة من صفوف جلطة سراي التركي، من أجل تعويض البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الفريق، الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي. " اقرأ التفاصيل "

الاتحاد: رئيس الهلال أفشل مخطط انتقال رومارينيو لفريقه

أكد أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، على أن أزمة اللاعب البرازيلي رومارينيو مع ناديه انتهت بالفعل، مشيرًا إلى تصرف فهد بن نافل رئيس الهلال، الذي أفشل مخطط أحد وكلاء الأعمال بانتقاله إلى الزعيم.

وكان رومارينيو قد أرسل خطابًا إلى إدارة الاتحاد، يطلب فيه فسخ العقد، بسبب عدم الحصول على راتبه لمدة 4 شهور، مرفقًا بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على فسخ التعاقد. " اقرأ التفاصيل "

كارلوس إدواردو .. الهلال يُفاوضه، والأهلي يُصدم بمطالبه

مازال مسلسل البرازيلي كارلوس إدواردو نجم هجوم الهلال متواصلًا في الإعلام السعودي، إذ ينتهي عقد اللاعب مع ناديه في 30 يونيو الجاري ولم يُجدد حتى الآن، وقد ربطته التقارير بعدة فرق من داخل وخارج السعودية أبرزها وأكثرها جدية الأهلي.

الحلقة الأخيرة في ذلك المسلسل كشفت عنها صحيفة الرياضية السعودية، إذ أفادت أن إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل فتحت خط المفاوضات مع صانع الألعاب لتمديد عقده لمدة شهرين والبقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري الذي توقف منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا وأعلن الاتحاد السعودي مؤخرًا أنه سيُستأنف في الرابع من أغسطس وينتهي في العاشر من سبتمبر القادم. " اقرأ التفاصيل "

الهلال يُجري تعديلًا في الجهاز الفني

قرر نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، إجراء تعديلًا في الجهاز الفني للفريق، قبل استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعد فترة التوقف التي يشهدها حاليًا بسبب فيروس كورونا المستجد.

اتحاد الكرة السعودي، أعلن عن استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال شهر أغسطس المقبل، بعد قرار وزارة الرياضة بإيقاف النشاط الكروي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا. " اقرأ التفاصيل ".