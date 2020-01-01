أخبار الهلال اليوم | فنربخشه يغري لوشيسكو وصفقة ضخمة مع طرابزون

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 29 إبريل

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 29 إبريل 2020 ...

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وكيل جيوفينكو يثير الشكوك حول بقائه في الهلال

أثار أندريه كاتولي؛ وكيل أعمال الإيطالي سيباستيان جيوفينكو؛ محترف الهلال السعودي، الشكوك حول مستقبل النملة الذرية مع الزعيم. ( طالع التفاصيل )

هل يرحل لوشيسكو؟ مصدر بالهلال يوضح

هزت أنباء صدرت مؤخرًا من تقارير صحفية تركية، استقرار نادي الهلال ، بعدما زعمت اقتراب رحيل الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للفريق، للعمل بالدوري التركي، لكن مصدر بالزعيم رد على هذه التقارير. ( طالع التفاصيل )

رغم نفي الهلاليين - فنربخشه يغري لوشيسكو

قالت تقارير صحفية رومانية أن نادي فنربخشه التركي متمسك بالتعاقد مع المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي. ( طالع التفاصيل )

الهلال يعرض محترفه في صفقة تبادلية ضخمة لضم نجم طرابزون

يرغب نادي الهلال السعودي في تدعيم خط هجومه بصفقة مميزة، في ظل عدم وضوح موقف مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميس، بجانب أنه سيكمل بعد أشهر سن الـ35 عامًا، مما يعني أنه حتى وإن استمر الموسم المقبل، فسيرحل في التالي بالتأكيد. ( طالع التفاصيل )

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