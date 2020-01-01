أخبار الهلال اليوم | قالوا عن الدوسري والشلهوب شبيه توتي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 11 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 11 مايو 2020 ...

هزازي: لهذا السبب فضلت النصر على الهلال

أوضح نايف هزازي؛ لاعب النصر الأسبق والعدالة الحالي، الأسباب التي دفعته للعب للعالمي ورفض الهلال.

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وقال هزازي، خلال تصريحات إذاعية: "عندما كنت ذاهبًا للتوقيع للنصر، تلقيت اتصالًا من مسؤولي الهلال، لكنني رفضت، كون فرصتي في العالمي للمشاركة أكبر".

خاص | قالوا عن سالم الدوسري .. أفضل من الأجانب لكنه غير مؤهل للاحتراف

جول GOAL تواصل مع عدد من الإعلاميين والنقاد والمشجعين الهلاليين، لمعرفة آرائهم حول أداء نجم الزعيم، وهل بالفعل يمكنه النجاح في ملاعب أوروبا؟ ( طالع التفاصيل )

الشلهوب توتي والقحطاني باتيستوتا .. لاعبون سعوديون يُشَبهون بنجوم عالميين

ماذا لو أطلقنا على اللاعبين السعوديين أسماء نجوم عالميين؟ هذا ما سنفعله في تقريرنا هذا، حيث سنطلق بعض الأسماء على بعض النجوم بالكرة السعودية. ( طالع التفاصيل )

خاص جول | بقيادة ماجد ونور .. الحقباني يختار التشكيل الأمثل للكرة السعودية

تواصل "جول" مع بدر الحقباني؛ نجم الشباب الأسبق، حيث اختار التشكيل المثالي يضم أفضل اللاعبين السعوديين عبر التاريخ. ( طالع التفاصيل )

موسى الأغلى ومفاجأة الأقل سعرًا .. أغلى صفقة في تاريخ فرق الدوري السعودي

تمتلك أندية الدوري السعودي للمحترفين، لاعبين من طراز عالي، يمتلكون إمكانيات رائعة، وهو ما خلق المنافسة الشرسة بين جميع الفرق، من أجل تحقيق الإنجازات، واحتلال المراكز المتقدمة، ونستعرض فيما يلي، أغلى صفقة في تاريخ كل فريق حاليًا، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت". ( طالع التفاصيل )

الاتحاد الآسيوي يحدد موعدًا لحسم مصير البطولات القارية