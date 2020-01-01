أخبار الهلال اليوم | رسالة العابد المؤثرة وكيف يلعب الزعيم في وجود فييتو؟

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 25 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 25 أكتوبر 2020 ...

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الإدارة تشكر الأمير وليد بن طلال

تقدم مجلس إدارة نادي الهلال بالشكر إلى الأمير وليد بن طلال؛ عضو شرف النادي، بعدما تكفل بقيمة صفقة الأرجنتيني لوسيانو فييتو، الذي وقع عقود ارتداء قميص الزعيم أمس السبت.

نواف العابد يودع جماهير الهلال ويعلن رحيله

حرص نواف العابد، لاعب نادي الهلال ، على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه، بعد رحيله رسميًا عن صفوف فريقه، والانتقال إلى نادي الشباب ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ( طالع التفاصيل )

رسميًا .. الهلال يوقع مع الأرجنتيني فييتو 3 مواسم

نجحت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، في إتمام التعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو، لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، بعد أن أنهى اللاعب الفحوصات الطبية اللازمة. ( طالع التفاصيل )

من هو لوسيانو فييتو؟ وكيف يستفيد منه الهلال فنيًا؟

تعرف على طريقة لعب الهلال في وجود فييتو. ( طالع التفاصيل )

سالم الدوسري: الدوري الإسباني أثر على نفسيتي .. وطموحي كبير مع الهلال

أكد سالم الدوسري، جناح فريق نادي الهلال، على أن طموحه مع ناديه لا يزال عاليًا، مشيرًا إلى أنه يتمنى الحصول على جائزة أفضل لاعب بقارة آسيا رفقة الزعيم خلال الفترة القادمة. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب الهلال في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )

بانيجا، مارتينيز ونجوم تُوجوا بألقاب قارية مع أنديتهم قبل اللعب في الدوري السعودي

نجح الشباب السعودي في إبرام صفقة من العيار الثقيل حين تعاقد مع إيفر بانيجا نجم إشبيلية في صفقة انتقال حر، وقد انضم النجم الأرجنتيني لليوث بعد أيام من تتويجه بلقب الدوري الأوروبي مع ناديه الإسباني. بانيجا ليس أول لاعب يلعب في الدوري السعودي وقد سبق له التتويج بألقاب قارية مع أنديته، هناك مجموعة أخرى نستعرض أبرزها. ( طالع التفاصيل )

أسد وعنكبوت ومبابي .. أشهر وأبرز احتفالات اللاعبين بالدوري السعودي

في هذا التقرير نستعرض أشهر الاحتفالات المميزة للاعبين في منافسات الدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021

تعرف على ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 بعد انطلاق الجولة الثانية. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2021

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 بعد انطلاق الجولة الثانية. ( طالع التفاصيل )