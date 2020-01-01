أخبار الهلال اليوم | صفقتين في الطريق للزعيم .. ولوشيسكو يدافع عن أسلوبه

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 28 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020 ...

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الهلال يقترب من ضم برتغالي وبرازيلي لتعويض إدواردو وخربين

اقتربت إدارة نادي الهلال، من التعاقد مع البرازيلي أديلينو فيرينها لاعب باوك اليوناني السابق، والبرازيلي أليكس تكسييرا مهاجم جيانجسو الصيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض رحيل الثنائي كارلوس إدواردو وعمر خربين.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن فيرينها سينتقل إلى الهلال في صفقة انتقال حر، بعد أن أنهى مسيرته مع باوك، بناء على طلب من المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

أما البرازيلي تكسييرا، فقد أعلن عن رغبته في مغادرة فريقه الصيني، للانتقال إلى الهلال، ولكن الصفقة بها بعض الصعوبات، حيث ينتهي عقده بنهاية عام 2020.

الهلال يستعيد لاعبه المعار إلى التعاون

يستعيد نادي الهلال، خدمات لاعبه ذعار العتيبي، المعار لصفوف نادي التعاون، بعد خروج الأخير من بطولة دوري أبطال آسيا، على يد النصر.

ومن المقرر أن ينضم العتيبي إلى تدريبات الهلال الجماعية الأسبوع المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها، من جانب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق.

لوشيسكو يدافع عن أسلوبه التدريبي

دافع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، عى أسلوبه التدريبي طوال مسيرته، مؤكدًا على أنه يعشق اللعب الهجومي، وليس التكتل الدفاعي.

لوشيسكو قال خلال تصريحات لشبكة "توتال فوتبول": "أعشق اللعب الهجومي وهذا ليس عيبًا، ولكن بشرط أن يكون هناك توازن أيضًا مع الدفاع".

واختتم لوشيسكو تصريحاته، مشددًا على أنه تعلم من وادله ميرسيا لوشيسكو الصبر خلال المباريات، حتى الدقيقة الأخيرة، لتحقيق الهدف.

بين سيناريو الهلال وهزيمة النهائي .. صدام مرتقب بين النصر والأهلي في آسيا

رفضت قرعة دوري أبطال آسيا 2020، أن تنتهي البطولة قبل أن تجمع مواجهة سعودية خالصة جديدة، هذه المرة ستكون بين النصر والأهلي، لتكون هي المواجهة رقم 13 في تاريخ البطولة القارية، إليكم المواجهات الـ12 السعودية السابقة بالبطولة القارية.

النصر حسم بطاقة صعوده إلى دور الربع نهائي، بعدما تفوق على مواطنه التعاون بهدف دون رد في دور الـ16، بينما نجح الأهلي في إقصاء فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، في نفس الدور، بركلات الجزاء الترجيحية. " اقرأ التفاصيل "