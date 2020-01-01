أخبار الهلال اليوم | المسحل يوضح موقفه من قضية الزعيم والاتفاق مع لاعب باوك

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 30 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 ...

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المسحل: لن نتخلى عن الهلال

أكد ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن مجلسه لن يتخلى عن دعم الهلال في قضيته ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد استبعاده من النسخة الحالية من دوري الأبطال.

وقال المسحل، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة روتانا": "ما حدث لا يمكن أن نقبله تجاه أي نادٍ سعودي، سنقدم كامل الدعم للهلال، كي لا يتكرر الأمر مع أي من فرقنا الأخرى".

وأضاف: "حتى الآن نحن قدمنا ما في وسعنا للهلال، وسندعمه في أي خطوة مستقبلية يتخذها، حتى لو وصل الأمر إلى المحكمة الدولية، فنحن لن نترك أي مسلك قانوني إلا وسنسلكه".

الهلال يتفق مع لاعب باوك

أكدت صحيفة "ovasports" اليونانية أن البرتغالي أنديلينو فيرينيا؛ لاعب باوك اليوناني، قد اتفق مع مسؤولي الهلال على الانضمام لصفوف الفريق بالموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يصل اللاعب إلى الرياض خلال اليومين المقبلين، للخضوع للكشف الطبي والتوقيع على العقود.

الدوريات الأوروبية تدفع الاتحاد السعودي لاتخاذ قرار جديد بالموسم المقبل

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