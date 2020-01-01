أخبار الهلال اليوم | جوميس يتراقص والزمالك يستهدف عمر خربين

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 25 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 25 يوليو 2020 ...

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الزمالك يستهدف عمر خربين

قالت صحيفة الرياض بحسب مصادرها أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك كشف عن رغبته في التعاقد مع مهاجم الهلال السوري عمر خربين.

وأضافت أن كارتيرون عبر عن إعجابه بقدرات خربين خاصة بعد ظهوره بمستوى جيد خلال إعارته الموسم الماضي لصفوف نادي بيراميدز بالدوري المصري.

صالح المرشود يكشف سلاسة المفاوضات مع الهلال

أكد نائب رئيس الرائد صالح المرشود في تصريحات لصحيفة "الرياض" على سلاسة انتقال مهاجم الفريق صالح الشهري إلى صفوف الهلال، موضحًا أن إدارتي الناديين التزمتا بالاتفاقية التي تمت بينهما أثناء إعارة اللاعب.

وقال: "انتقال صالح الشهري إلى الهلال تم بسلاسة وتفاهم إيجابي بين نادي الهلال ونادي الرائد، وكان ضمن عقد إعارة الشهري إلى الهلال بند يسمح بانتقال اللاعب إلى الهلال، في حال رغب اللاعب بعد انتهاء فترة إعارته بموجب عقد مالي يتفق عليه كلا الطرفين".

فيديو .. جوميس يتراقص على نغمات "سعودية" .. ويوجه رسالة لجماهير الهلال

جدد الفرنسي جوميس مهاجم الهلال عقده مع الزعيم لمدة موسمين مقبلين وسط فرحة عارمة من الجماهير الزرقاء. طالع التفاصيل

خاص .. ميلويفيتش يطلب من إدارة الأهلي التعاقد مع لاعب الهلال السابق

تلقى الأسترالي ميلوش ديجينيك لاعب ريد ستار الصربي الحالي والهلال السابق، عرضًا من الأهلي السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية. طالع التفاصيل