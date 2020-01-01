أخبار الهلال اليوم | تيشيرا يقترب من الزعيم .. وتدشين الملف الطبي الإلكتروني

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 13 نوفمبر

الهلال يركز على التدريبات اللياقية والفنية

أدى فريق نادي الهلال تدريباته الاعتيادية في مقر النادي، حيث تركزت على الجوانب اللياقية والفنية، وعمد الجهاز الفني للهلال إلى تطبيق عددًا من التدريبات اللياقية بالكرة، بجانب مناورة على جزء من مساحة الملعب.

وشهدت تدريبات الهلال أيضًا تدريبات فنية، على أن يؤدي الفريق مرانًا اعتياديًا عصر الجمعة، استعدادًا لاستئناف المنافسة بعد فترة التوقف الدولي.

تدشين الملف الطبي الإلكتروني للاعبي الهلال

دشّن عبد الله الجربوع، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، برنامج الملف الطبي الإلكتروني الخاص بلاعبي النادي، بعدما أتمت الإدارة الطبية والأداء الرياضي تنفيذه.

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جاءت تلك الخطوة من أجل رصد وتحليل وتوثيق إصابات اللاعبين، وفقًا لأحدث تقنيات إدارة المعلومات الطبية.

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تقارير .. تيشيرا يقترب من الانتقال إلى الهلال

أكدت تقارير صحفية برازيلية، على أن مواطنها أليكس تيشيرا، اقترب من المغادرة إلى السعودية، بعد تتويجه مع فريق جيانجسو بالدوري الصيني.

وأشارت صحيفة "planetabrazuka" البرازيلية، إلى أن عقد تيشيرا سينتهي في ديسمبر، واقترب من الانتقال إلى السعودية، كما أكدت صحيفة "تيتان" الصينية على أن تيشيرا لن يكمل بطولة كأس الصين مع جيانجسو وسيغادر، لأنه سيدخل الفترة الحرة قريبًا.

لوشيسكو يتخذ قرارًا بشأن الحراس البدلاء

اتخذ الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، قرارًا بمنح ثنائي حراسة المرمى البدلاء، حبيب الوطيان وعبد الله الجدعاني، فرصة للمشاركة في المباريات.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن لوشيسكو ينوي منح جميع اللاعبين فرصة للمشاركة بشكل أساسي في مباريات الفريق، ومزاحمة اللاعبين الأساسيين على المراكز الأساسية.