أخبار الهلال اليوم | رفض كاريلو لعرض إنجليزي ومطلب الشهراني في عقده الجديد

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 6 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 6 سبتمبر 2020 ...

كاريلو: رفضت عرضًا إنجليزيًا من أجل الهلال وهل بقيت بسبب المال؟

أكد البيروفي أندريه كاريلو؛ لاعب الهلال السعودي، أنه رفض عدة عروض امتلكها قبل قيام الزعيم بشرائه نهائيًا، من أجل الاستمرار بالأزرق بحثًا عن تحقيق مزيد من البطولات. ( طالع التفاصيل )

فيتشو: لاعب الهلال من طراز فريد للغاية

اختار الأرجنتيني إيميليانو فيتشو؛ لاعب الاتحاد السعودي السابق، لاعب الهلال كأفضل لاعب محلي في الدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )

مطلب الشهراني في عقده الجديد

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الهلال فتح خط المفاوضات مع لاعب الفرق ياسر الشهراني، من أجل تجديد عقده، إذ عقدت اجتماعًا مع وكيله غرم العمري.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب، الذي يدخل الفترة الحرة في يناير المقبل، يفضل أن يمتد عقده الجديد لمدة ثلاثة مواسم على الأقل، مشيرة إلى أن الاتفاق بين الطرفين قريب للغاية، ومن المنتظر الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

لوشيسكو ينتظر موقف البليهي

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، طالب الجهاز الطبي بتجهيز مدافع الفريق علي البليهي، قبل مواجهة الشباب المقبلة، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري المحلي.

ويرغب المدرب الروماني في معرفة مصير اللاعب، لتحديد إمكانية الدفع به في مواجهة الشباب ومن ثم مواجهة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.