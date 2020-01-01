أخبار الهلال اليوم | تهديد إدواردو ووجهة الدوسري في الدوري الإنجليزي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 28 إبريل

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 28 إبريل 2020 ...

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خاص | مدرب الهلال السابق مرشح لتدريب نيوكاسل

يسعى صندوق الاستثمار السعودي للحصول على خدمات المدرب خورخي خيسوس المدير الفني الحالي لفريق فلامنجو لتدريب نيوكاسل فور الاستحواذ على النادي. ( طالع التفاصيل )

العروض تُهدد بقاء كارلوس إدواردو في الهلال

مازال مصير اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال السعودي غامضًا مع الزعيم، خاصة في ظل الأنباء والتقارير المتضاربة حول مستقبل اللاعب مع الفريق خلال الفترة المُقبلة. ( طالع التفاصيل )

نواف العابد يكشف موقفه من الرحيل عن الهلال والآسيوية التي خاف بسببها

كشف اللاعب نواف العابد لاعب فريق الهلال عن العديد من الكواليس والأسرار الخاصة به أثناء مشواره مع الزعيم. ( طالع التفاصيل )

ليس نيوكاسل .. الكشف عن وجهة سالم الدوسري في الدوري الإنجليزي

أثار سالم الدوسري نجم هجوم الهلال انتباه الجميع بتصريحاته عن وجود عرض إنجليزي لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم ورغبته في قبوله وخوض تجربة الاحتراف في أوروبا من جديد، لكن توقعات الكثيرين بانتقاله إلى نادي نيوكاسل لم تكن صحيحة. ( طالع التفاصيل )

مفاجأة صادمة لآمال الهلال والأهلي والنصر في ضم أنسيلمو

فجرت صحيفة الاقتصادية السعودي مفاجأة كبيرة تخص عقد البرازيلي أنسيلمو دي مورايس نجم الوحدة المطلوب لدى كبار دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد الآسيوي: الهلال سفير فوق العادة والأندية السعودية تتقدم القارة

رصد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تقريرًا عن أبرز السفراء من أندية غرب آسيا على مستوى بطولة دوري الأبطال، والتي أثنى بها على عدة أندية عربية، وإن كان أشاد بالتحديد بالهلال. ( طالع التفاصيل )

هل يتم إلغاء الدوري السعودي؟ المسحل يعلنها

كشف ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موقف الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فهل يتم إلغائه؟ ( طالع التفاصيل )

أكرم عفيف .. الصيد الثمين الذي سيقلب الموازين في الهلال

عدة أسباب تجعل من أكرم عفيف؛ لاعب السد القطري، اللاعب الذي يجب أن تسعى إدارة بن نافل بكل قوتها لضمه. ( طالع التفاصيل )

جداليات سعودية | من الأحق بلقب العالمي؟ الهلال أم النصر .. الحقيقة كاملة

لقب العالمي هو الذي أشعل النقاش بين جمهوري الهلال والنصر بالمملكة العربية السعودية، حيث تبادل الجمهوريين الاتهامات، سواء بالحصول على لقب ليس من حق "الأصفر"، أو سرقة "الأزرق" له. ( طالع التفاصيل )

حكاية سعودي | ذكاء "البروفيسور" الذي أشعل ملعب الملك فهد - فيديو