أخبار الهلال اليوم | ثنائي بيروفي على رادار الزعيم ولوشيسكو يتمسك بعطيف

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 2 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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فيديو | لوشيسكو: لهذا ضممت هذا الرباعي للقائمة الآسيوية وأشعر بالأسف بسبب إدواردو

أكد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن ثقته لم تخيب في مجموعة اللاعبين الذين يمتلكهم، موضحًا أنه منذ اليوم الأول له في قلعة الزعيم كان متأكدًا من حصد مزيد من البطولات. ( طالع التفاصيل )

كاريلو يعلق على مطالب رحيله من الهلال

علق البيروفي أندريه كاريلو؛ محترف الهلال السعودي، على أصوات بعض المسؤولين في بلاده وعلى رأسها المدير الفني لمنتخب بلاده، التي تطالبه بالرحيل عن الدوري السعودي للمحترفين, للعب في أحد الدوريات الأوروبية.

وقال كاريلو، خلال تصريحاته لأحد الإذاعات البيروفية: "أنا سعيد هنا في الهلال، فهو أول نادٍ سعودي يحقق لقبي الدوري المحلي واللقب القاري في موسم واحد، بجانب أنه مرشح قوي لحصد اللقب الآسيوي هذا العام أيضًا، وهدفي هنا أن افتح الباب أمام اللاعبين البيروفيين للاحتراف بالسعودية".

وأضاف: "لا يهمني ما يقال عني، فالأهم أن أكون في مكان أشعر به بالراحة، وأشارك به باستمرار وأحقق الانتصارات والألقاب، بجانب أن عائلتي سعيدة هنا، لذلك لا اهتم بأي شيء يقال عني".

الهلال يضع عينه على ثنائي بيروفي

أكد البيروفي أندريه كاريلو؛ محترف الهلال، أن مسؤولي الزعيم استفسروا منه عن اثنين من مواطنيه، تمهيدًا للتعاقد معهما أو مع أحدهما خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضح كاريلو خلال تصريحات إذاعية بيروفية أن الثنائي هو كارلوس إسكيوس؛ لاعب أورلاندو سيتي الأمريكي، وكريستيان كويفا؛ لاعب مالاتيا سبور التركي.

لوشيسكو يتمسك بعطيف

تمسك الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، بقيد عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الفريق، في القائمة الآسيوية، رغم ابتعاده عن الملاعب منذ فبراير الماضي، على إثر معاناته من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن المدرب الروماني ضم عطيف للقائمة، رفقة عبد الله الجدعاني؛ حارس مرمى الفريق، الذي سينضم له بشكل رسمي عقب نهاية الموسم قادمًا من الوحدة.

لوشيسكو يفكر في إراحة الأساسيين

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مدرب الهلال رازفان لوشيسكو، ينوي إراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين خلال المباراتين المتبقيتين من الدوري المحلي؛ أمام الوحدة والشباب، بهدف تجهيزهم لمباريات دوري أبطال آسيا.