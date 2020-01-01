أخبار الهلال اليوم | لاعب لشبونة بديل سوتيلدو وموقف كاريلو من مواجهة أبها

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 21 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 21 أكتوبر 2020 ...

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سوتيلدو يجبر الهلال على التراجع ومفاضلة بين ثلاثة صفقات أخرى

تراجع مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، عن التعاقد مع الفنزويلي يفيرسون سوتيلدو؛ لاعب نادي سانتوس البرازيلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري. ( طالع التفاصيل )

ضم حارس الفتح

أعلن الهلال رسميًا تعاقده مع حبيب الوطيان؛ حارس مرمى الفتح، بعقد يمتد لخمسة مواسم مقبلة.

ووقع الحارس على عقود ارتداء قميص الزعيم في محافظة الإحساء، بحضور عضو مجلس إدارة النادي فهد المفرج، على أن ينضم لتدريبات الأزرق خلال اليومين المقبلين.

كاريلو جاهز لأبها

التحق البيروفي أندريه كاريلو؛ لاعب الهلال، بالتدريبات الجماعية لفريقه، بعد أن انتهى من معسكر منتخب بلاده.

وتأكدت جاهزية للاعب للمشاركة مع الزعيم في مواجهة أبها، المقرر لها غدًا الخميس، ضمن الجولة الثانية من الدوري المحلي.

السعوديون مستمرون

أكدت مصادر صحيفة "الرياضية" السعودية أن الحكام السعوديون مستمرون في قيادة المباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالجولة الثالثة على التوالي، رغم أنها ستشهد مباريات قوية، كديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، وديربي العاصمة بين الشباب والنصر.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن الجولة الثانية التي ستنطلق غدًا، سيقودها بأكملها حكام محليون.

كارينيو، جروس والمدربون الأكثر ظهورًا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

يُعد المدرب الألباني بيسنيك هاسي أقدم مدربين الموسم الجاري في الدوري السعودي، إذ قاد الرائد في 60 مباراة، ويليه نور الدين بن زكري صاحب الـ58 مباراة والذي يقود ضمك حاليًا، لكن من هم المدربين الأكثر ظهورًا في مباريات دوري المحترفين السعودي منذ بدايته عام 2008؟ نستعرض معًا ( طالع التفاصيل )

فييتو، العابد وصفقات متوقعة في الأيام الأخيرة من سوق انتقالات الدوري السعودي

صفقات ننتظرها في الأيام القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية بالمملكة. ( طالع التفاصيل )