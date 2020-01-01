أخبار الهلال اليوم | تحرك جديد لعودة كويلار ونواف العابد لن يرحل

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 1 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 1 يوليو 2020 ...

إدارة الهلال تسعى لعودة كويلار عن طريق شركة بريطانية

قالت صحيفة "الرياضية" أن إدارة نادي الهلال فتحت خط اتصالات مع إحدى شركات الطيران البريطانية من أجل توفير طائرة خاصة لإعادة الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب فريقها الأول لكرة القدم، إلى الرياض، العاصمة السعودية، بعد التنسيق مع الجهات المختصَّة في بلاده.

المزيد من الفرق

وكانت السلطات الكولومبية قد أعلنت تمديد منع الطيران حتى 15 يوليو الجاري بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي حال دون عودة اللاعب إلى الرياض والالتحاق بتدريبات فريقه.

الهلال لن يتخلى عن العابد

أكدت صحيفة الرياض عدم صحة الأنباء التي تشير إلى نية إدارة الهلال إعارة لاعب الوسط نواف العابد إلى الشباب، مشيرًا إلى أنه لم تجرِ أي مفاوضات مع أي ناد حيال ذلك.

وقال: "اللاعب نواف العابد ملتزم بعقده مع الهلال ولم يتحدث الجهاز الفني مع إدارة النادي بشأن إعارته أو الاستغناء عنه".

صالح الشهري سعيد بعودة التدريبات

أعرب صالح الشهري، مهاجم الهلال السعودي، عن سعادته بعودة التدريبات الجماعية للفريق الكروي، استعدادا لاستكمال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وقال الشهري، عبر حسابه على "إنستجرام": "شعور رائع للعودة"، مرفقًا صورته وهو يتدرب مع اللاعبين، بعد العودة للتدريبات الجماعية.

سعود الحماد : الهلال يمتلك الأجانب الأفضل

أكد سعود الحماد لاعب الهلال السابق في تصريحات لصحيفة "عكاظ" أن أجانب الهلال يعتبرون الأفضل في الفرق السعودية، وأعطوا إضافة للفريق وكان لهم دور كبير في ترويض بطولة القارة وخاصة اللاعبين جوميس وكاريلو وجيوفنكو والكوري هيون.