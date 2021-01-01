صدمة جديدة .. الهلال يُعلن مدة غياب محمد كنو عن الملاعب

الهلال يخسر لاعبًا ثانيًا بعد سلمان الفرج

يبدو أنه شهر المتاعب والصدمات لنادي الهلال، إذ بعد إصابة سلمان الفرج في كاحل القدم والحديث عن غيابه لمدة شهرين على الأقل، تعرض لاعب وسط الفريق "محمد كنو" لإصابة ستُبعده طويلًا عن الملاعب.

كنو تعرض لإصابة خلال مواجهة أبها الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، والتي خسرها الهلال بنتيجة 3-2، وأجرى اللاعب فحوصات طبية أظهرت معاناته من تمدد في الرباط الجانبي للركبة.

وأوضح حساب الهلال الرسمي على تويتر أن إصابة كنو تتطلب خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 5-6 أسابيع تقريبًا، مما يعني غيابه عن المباريات الثمانية القادمة للهلال في الدوري السعودي على الأقل.

لاعب الوسط السعودي لن يتواجد مع الهلال خلال مواجهة العين المؤجلة من الجولة الـ16، ومن ثم سيغيب عن مباريات ضمك والاتفاق والنصر والفتح والرائد والوحدة والقادسية، وقد يكون متاحًا للكلاسيكو أمام الاتحاد في الجولة الـ25 من الدوري السعودي.