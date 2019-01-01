جيوفينكو يفك النحس، وخربين يُسجل للهلال بعد 321 يومًا

إيجابيات عديدة للزعيم بعد الفوز على أبها

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خرج الهلال بالعديد من الإيجابيات بانتصاره على أبها في افتتاح الدوري السعودي يوم أمس.

وحقق الزعيم انتصارًا مقنعًا بأربعة أهداف مقابل هدفين على الوافد الجديد لدوري محمد بن سلمان للمحترفين، وقد سجل مهاجمه بافيتيمبي جوميس هدفين وأضاف سيباستيان جيوفينكو وعمر خربين الهدفين الآخرين.

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ونجح اللاعب الإيطالي في إحراز هدفه الأول مع الهلال من ركلة ثابتة ليفك بذلك النحس الذي لازمه منذ انضم للنادي خلال يناير الماضي، خاصة أن لاعب يوفنتوس السابق معروف بقدرته الممتازة على تسديد الكرات الثابتة.

ومن جانب آخر، نجح السوري خربين في استعادة ذاكرة الأهداف مع الفريق السعودي عقب صبام دام 321 يومًا، وتحديدًا منذ هدفه ضد الزمالك المصري في مباراة السوبر المصري السعودي، حين خسر الهلال على ملعبه 2-1 في أكتوبر 2018.

وقد لعب خربين مباراة واحدة مع الزعيم بعد لقاء السوبر لم ينجح خلالهت بالتسجيل وكانت ضد الفيصلي، ليخرج بعدها معارًا لبيراميدز في انتقالات يناير 2019 وقد أحرز بقميه 6 أهداف في الدوري المصري.

وآخر الإيجابيات كانت انتعاش خزينة النادي بمليون ريال سعودي بعد أن تخطى الحضور الجماهيري للمباراة حاجز الـ10 آلاف مشجع، مستفيدًا من قرار الهيئة العامة للرياضة في السعودية منح أي نادٍ يتجاوز عدد الحضور في المباريات التي تنظم على أرضه 10 آلاف مشجع أو نصف الطاقة الاستيعابية للملعب مبلغ مليون ريال.