رسميًا | التعاون يُعلن ضم لاعب وسط الهلال

اللاعب وقع على عقد لمدة 4 سنوات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن التعاون رسميًا ضم فهد الرشيدي لاعب وسط الهلال، ذلك بعد 48 ساعة تقريبًا من تخليه عن جهاد الحسين.

وكان التعاون قد فسخ عقد صانع ألعابه جهاد الحسين بالتراضي بعد 5 مواسم شهدت تألقًا لافتًا من اللاعب السوري، إذ سجل 16 هدفًا وصنع 47 وهو أفضل صانع أهداف في الدوري السعودي خلال المواسم الخمسة الأخيرة.

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ولم يكشف التعاون عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، لكنه اكتفى بنشر عدة صور لتوقيع اللاعب صاحب الـ22 عامًا على العقود عبر حسابه الرسمي على تويتر، مع الإشارة لامتداد العقد لـ4 مواسم قادمة.

يُذكر أن التعاون حظي بموسم رائع في 2018-2019، إذ تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وأنهى الدوري السعودي ثالثًا عقب النصر والهلال، لكنه تعرض لعدة ضربات هذا الصيف تمثلت في رحيل مدربه بيدرو إيمانويل ومهاجمه عبد الفتاح آدم.