أخبار الهلال اليوم | عرض أمريكي لجيوفينكو .. ومفاجأة الاتفاق

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 18 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 18 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ميكالي سيدفع بالحمدان أساسيًا أمام الاتفاق

قرر البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لفريق نادي الهلال، الاستعانة بالمهاجم عبد الله الحمدان أساسيًا، في مباراة فريقه أمام الاتفاق، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد الهلال لمواجهة الاتفاق بالجولة 19 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الاتفاق يبعد الجزائري رايس مبولحي قبل لقاء الهلال

غاب الجزائري رايس مبولحي، حارس مرمى نادي الاتفاق، عن بعثة الفريق المسافرة إلى الرياض، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن مبولحي يحتاج إلى برنامج تأهيلي لمدة 7 أيام، لكي يعود إلى المشاركة في المباريات الرسمية.

الهلال يجهز جيوفينكو لديربي الرياض بعد غيابه عن الاتفاق

تأكد غياب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مهاجم فريق نادي الهلال، عن مباراة فريقه أمام الاتفاق، بسبب عدم الجاهزية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الجهاز الفني بقيادة روجيرو ميكالي يسعى لتجهيز جيوفينكو لمواجهة ديربي الرياض أمام النصر بالجولة 20 ضمن منافسات الدوري.

جيوفينكو يتلقى عرضًا أمريكيًا

أكد جريج فاني، المدير الفني لفريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، على أنه تواصل مع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مهاجم الهلال السعودي، من أجل ضمه لفريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فاني قال خلال تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "نكثف اتصالاتنا خلال الوقت الحالي مع لاعب الهلال، من أجل إعادته إلى الدوري الأمريكي، وسيمثل إضافة كبيرة لفريقه حال نجاح الصفقة".