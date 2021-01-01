أخبار الهلال اليوم | إهانة النصر .. وميكالي يكشف سبب الهزيمة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 24 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 24 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيديو | إشارة "مخيفة" من سعود كريري لبيتروس .. ومطالبات بشطبه

هجوم شرس على سعود كريري إداري فريق الهلال بسبب ما بدر منه تجاه البرازيلي بيتروس لاعب النصر، خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي أقيمت أمس.

النصر تمكن من خطف فوزًا هامًا للغاية على حساب الهلال، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "مرسول بارك" ضمن الجولة 20 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

الدعيع يهين النصر بعد فوزه بالديربي: يتبع أساليب قديمة

انتقد محمد الدعيع؛ حارس مرمى الهلال الأسبق، انفعال لاعبي الزعيم خلال لقاء الديربي أمام النصر، مشيرًا في الوقت نفسه إلى اعتماد العالمي على أساليب قديمة.

ديربي الرياض انتهى بفوز العالمي بهدف نظيف، سجله بيتي مارتينيز، على ملعب مرسول باركن ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

البليهي يكشف سبب خسارة الهلال للديربي

أكد علي البليهي، مدافع نادي الهلال على أن فريقه خسر مباراة ديربي الرياض أمام النصر، بسبب أخطاء ساذجة، مشيرًا إلى أن فريقه كان مستحوذًا على المباراة.

وقال البليهي عقب المباراة: "خلال الشوط الثاني حاولنا التعديل وجاء لنا أكثر من فرصة أهدرناها، ولكني أبارك للنصر وجماهيره، وحظ أوفر لنا ونسعى لتصحيح المسار".

ميكالي: النصر فاز من فرصة واحدة فقط

يرى البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لفريق الهلال، أن النصر حقق الفوز في مباراة ديربي الرياض، عن طريق هدف جاء من فرصة وخطأ واحد فقط.

ميكالي قال خلال تصريحات عقب المباراة: "هدف النصر جاء من فرصة واحدة، وكنا الأفضل طوال المباراة، وهذه هي كرة القدم، يجب تقبلها في جميع أحوالها، ودائمًا مباريات الديربي تحسم بتفاصيل صغيرة جدًا".