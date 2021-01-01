أخبار الهلال اليوم | تأجيل عودة البليهي، وهدف الجولة الـ14 هلالي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 23 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 23 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

جوميس صاحب الهدف الأجمل في الجولة الـ14

فاز هدف بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال ضد التعاون بهدف الجولة الـ14 من رابطة دوري المحترفين السعودية، وذلك حسبما أعلنت الرابطة عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وتفوق هدف المهاجم الفرنسي على هدفي فابيو مارتينيز لاعب الشباب ضد الفيصلي وعبد الرحمن غريب للأهلي أمام أبها.

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تأجيل عودة البليهي لمباريات الهلال

قرر المدرب رازفان لوشيسكو عدم المجازفة بالمدافع علي البليهي وتأجيل إشراكه في تدريبات الفريق الجماعية لحين اكتمال جاهزيته البدنية والفنية، وهو ما يُرجح عدم انضمامه لقائمة الفريق التي ستواجه الفيصلي بعد غدٍ الإثنين في الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

ويخضع المدافع السعودي حايًا لبرنامج تأهيلي خاص بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في منتصف ديسمبر الماضي وأبعدته عن اللعب.

رقم رائع لمدافعي الهلال وحراس مرماه

نجح الهلال في الحفاظ على نظافة شباكه في 8 مباريات من الدوري السعودي حتى الآن، علمًا أن الفريق سيخوض مباراة الجولة الـ15 أمام الفيصلي يوم الإثنين القادم.

بهذا الرقم، عادل حامل لقب الثنائية رقمه خلال مواسم 2009ـ2010، 2012ـ2013 و2017ـ2018، إذ أنهى الموسم بـ8 مباريات بشباك نظيفة.

ويحتاج الهلال مباراة أخرى دون أهداف ليُعادل رقمه بهذا الشأن موسم 2018-2019، فيما يُعد رقمه القياسي عدم استقبال أي أهداف خلال 15 مباراة خلال موسم 2008-2009.

وقد شارك 3 حراس مرمى في رقم الهلال هذا الموسم، إذ لم يقبل عبد الله المعيوف أي أهداف خلال 5 مباريات، وحافظ عبد الله الجدعاني على نظافة شباكه مرتين وحبيب الوطيان مرة واحدة.

الطريس يعود للتدريبات الأسبوع القادم

يُواصل فواز الطريس لاعب الهلال العمل وفق برنامجه العلاجي والتأهيلي عقب تعرضه لإصابة عضلية قبل أسبوعين تقريبًا.

وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن اللاعب وصل إلى مرحلة متقدمة في برنامجه التأهيلي ومن المقرر عودته للتدريبات الجماعية خلال الأسبوع القادم.

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