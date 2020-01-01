أخبار الهلال اليوم | التماس العذر لـ لوشيسكو .. وعودة جيوفينكو بالكلاسيكو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 24 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 24 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الهلال يدخل الكلاسيكو دون 3 لاعبين

يستعد فريق نادي الهلال، لمواجهة الاتحاد، في كلاسيكو الكرة السعودية، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الهلال سيدخل المباراة وهو يعاني من فقدان 3 لاعبين مهمين، وهم عبد الله المعيوف وعلي البليهي وياسر الشهراني

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جيوفينكو يعود لقائمة الهلال في مواجهة الاتحاد

عاد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مهاجم نادي الهلال، إلى التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الأربعاء، بعد انتهاء البرنامج التأهيلي، عقب إصابة العضلة الخلفية.

وأصبح جيوفينكو جاهزًا للمشاركة في مباراة الاتحاد القادمة، بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

نجم الهلال السابق يشارك بكأس التحدي

أعلن ياسر القحطاني، مهاجم نادي الهلال السابق، ومناف أبو شقير لاعب الاتحاد المعتزل، بأنهما سينضمان للمباراة الاستعراضية، لنهائيات "كأس الخليج للأساطير" المتنقلة الأولى، يوم 25 ديسمبر المقبل.

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك خلالها القحطاني وأبو شقير في مباراة عرض ألعاب الفيديو.

نجم الهلال السابق يلتمس العذر للوشيسكو

التمس حسين الحبشي، نجم نادي الهلال السابق العذر للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأزرق، بسبب انتهاجه سياسة التدوير.

الحبشي قال خلال تصريحات لصحيفة الرياضية: "رازفان معذور لانتهاجه سياسة التدوير بين اللاعبين، في ظل انخفاض مستوى اللياقة البدنية للفريق، لأنه مرهق بسبب مشاركاته الآسيوية والمحلية، وأيضًا لإصابة بعض نجومه المؤثرين".