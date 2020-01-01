أخبار الهلال اليوم | تحديد موقف المعيوف .. وإدواردو في طريقه للنصر

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 17 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 17 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تشكيل الهلال لمواجهة الفتح بكأس الملك

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، عن تشكيل فريقه لمواجهة الفتح، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء التشكيل كالآتي:

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حراسة المرمى: عبد الله الجدعاني.

خط الدفاع: محمد جحفلي، مدالله العليان، جانج هيون سو، ياسر الشهراني.

خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، سلمان الفرج.

خط الهجوم: لوسيانو فييتو، أندريه كاريلو، صالح الشهري.

النصر يسعى لضم لاعب الهلال السابق

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، دخلت في مفاوضات جادة مع البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الهلال السابق، وشباب الأهلي دبي الإماراتي الحالي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت صحيفة الرياض السعودية، إلى أن إدارة النصر تريد التعاقد مع إدواردو، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

المعيوف يخضع لاختبارات تحدد عودته

يخضع عبد الله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال، لاختبارات طبية وميدانية، سيخضع لها بعد نهاية برنامجه العلاجي لتحديد موقفه من مباراتي الاتحاد والشباب المقبلتين.

المعيوف كان يعاني من إصابة عضلية، تعرض لها قبل مباراة الهلال أمام النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

فييتو يعوض غياب جيوفينكو

قرر الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، الاعتماد على الأرجنتيني لوسيانو فييتو أساسيًا، في مباراة الفتح، بثمن نهائي كأس الملك.

فييتو سيعوض غياب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، الذي سيغيب عن المواجهة بسبب إصابته العضلية، والتي ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.