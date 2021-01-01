أخبار الهلال اليوم | قلق بشأن شهادة الكفاءة المالية ورقم صادم لجوميس في إهدار الفرص

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 3 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 3 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

رازفان يطلب تجهيز الثلاثي للكلاسيكو

أوضحت مصادر صحيفة "الرياضية" أن الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، طلب من الجهاز الطبي للفريق، تجهيز تقرير كامل حول حالة كافة مصابي الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن لوشيسكو طلب تجهيز الثلاثي عبد الله المعيوف وعلي البليهي وجانج هيون سوو، للقاء الكلاسيكو أمام الأهلي، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المحلي، والمقرر إقامته في 15 من يناير الجاري.

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مصادر الصحيفة أضافت أن هناك احتمالية لمشاركة المعيوف والبليهي في المباراة المقبلة أمام الباطن، فيما لم يتحدد بعد موقف جانج هيون.

تقرير .. النصر والاتحاد لن يحصلا عن الكفاءة المالية وقلق في الهلال وراحة بالأهلي

تعيش أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين حالة من الترقب خلال الأيام الحالية، في انتظار نتائج لجنة الكفاءة المالية، التي من المنتظر أن تصدر بشكل رسمي في السابع من يناير الجاري. ( طالع التفاصيل )

مفاجأة في الصدارة ورقم صادم لجوميس .. أكثر اللاعبين إهدارًا للفرص بالدوري السعودي 2020

ظاهرة إهدار الفرص الكبيرة هي أكثر شيء يعاني منه أي فريق في العالم، لأن الأهداف هي لغة الانتصار بالمباريات، وقد تتسبب في عدم الانتصار في المباريات المهمة، ويسعى الجميع التخلص من تلك الظاهرة.

وبعد نهاية عام 2020، نستعرض أكثر اللاعبين إهدارًا للفرص الكبيرة في الدوري السعودي للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

سباق الأفضل في الدوري السعودي .. غياب حمدالله ومركز متأخر لجوميس

قررنا في جول النسخة العربية إطلاق سباق الأفضل في الدوري السعودي موسم 2020-2021، بحيث يضم أفضل 15 لاعبًا في البطولة ويُحدث أسبوعيًا من حيث الأسماء والترتيب حسب أداء اللاعبين خلال الأسبوع. ( طالع التفاصيل )

خاص | لجنة الكفاءة المالية تضع استثناءً في شروط الحصول على الشهادات

قررت لجنة الكفاءة المالية، برئاسة عبد الله كبوها، وضع استثناءً واحدًا في شروط الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية السعودية، والمقرر لها أن تصدر قبل فتح باب القيد. ( طالع التفاصيل )

3 بركلة واحدة فقط .. أكثر أندية الدوري السعودي حصولًا على ركلات جزاء في 2020

مازلنا في جول النسخة العربية نُقدم بعض الإحصائيات والأرقام الخاصة بأداء أندية الدوري السعودي خلال عام 2020، وواحدة من أهم تلك الإحصائيات هي عدد ركلات الجزاء المحتسبة لكل فريق. ( طالع التفاصيل )