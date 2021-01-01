أخبار الهلال اليوم | ميسي بقميص الزعيم، وهل يلحق جانج بمواجهة الأهلي؟

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 12 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 12 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

محاولات مكثفة في الهلال لتجهيز جانج لمواجهة الأهلي

تعافى أخيرًا المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن المباريات الأخيرة للهلال في الدوري السعودي.

ويُكثف المعد البدني في الهلال "جورجيوس تسوناكاس" حاليًا الجرعات التدريبية البدنية لجانج قبل دخوله التدريبات الجماعية ليُصبح جاهزًا لمباراة الجمعة القادم أمام الأهلي.

المزيد من الفرق

المدافع نال الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للعب لكن موقفه من اللقاء سيُحسم في الساعات الأخيرة بواسطة المدرب رزفان لوشيسكو.

الفرج يعود للتدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء

غاب سلمان الفرج عن تدريبات الهلال الجماعية يوم أمس الإثنين وقد تواجد في صالة الإعداد البدني، لكن صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن اللاعب سيعود للتدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.

الهلال يستعد حاليًا لمواجهة الأهلي في قمة الجولة الـ13 من الدوري السعودي.

هدف الهلال .. والد عبد الله الحمدان يزيد الغموض حول مستقبل ابنه

والد المهاجم المطلوب في الهلال يتحدث عن مستقبل نجله. التفاصيل هنا

ميسي هلالي وصلاح في الأهلي .. ماذا لو انضم نجوم العالم للدوري السعودي؟

هل يلعب ميسي يومًا ما في الهلال؟ ماذا لو انضم نجوم العالم للدوري السعودي؟ الإجابة هنا

فيديو | الدوري السعودي 12 | متألق في "جلباب" نوير، والباطن يدخل التاريخ من باب الهلال