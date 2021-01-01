أخبار الهلال اليوم | محاولات لتجهيز جانج والبليهي، وعودة المعيوف

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 9 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 9 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الهلال يسعى لتجهيز مدافعيه لمواجهة الأهلي

يسعى الجهاز الطبي للهلال جاهدًا لتجهيز المدافعين علي البليهي وجانج هيون سو للحاق بمباراة القمة أمام الأهلي في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

اللاعبان غائبان عن الفريق منذ عدة مباريات وقد تأثر الأداء سلبًا بغيابهما، ولذا رفع الجهاز الطبي من وتيرة العمل مع اللاعبين حتى يتمكنا من الانضمام للتدريبات الجماعية خلال اليومين القادمين ومن ثم سيرى الجهاز الفني إمكانية الدفع بهما أمام الفريق الجداوي.

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المعيوف يحرس مرمى الهلال أمام الأهلي

بات من المتوقع أن يحرس عبد الله المعيوف مرمى الهلال أمام الأهلي في الجولة الـ13 من الدوري السعودي يوم الجمعة القادم.

كان المدرب رازفان لوشيسكو قد رفض ضم المعيوف لقائمة الهلال التي واجهت الباطن يوم أمس لأنه لم يصل بعد للجاهزية الكاملة للعب، لكن المتوقع أن ينخرط اللاعب في التدريبات الجماعية عقب المباراة ومن ثم يُصبح جاهزًا للكلاسيكو.

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كنو: أحاول مساعدة زملائي على التسجيل

قال محمد كنو نجم وسط الهلال أن مباراة الباطن كانت صعبة، مشيرًا إلى سعيهم للفوز وحصد النقاط الكاملة لكن التوفيق لم يُساندهم.

وحول هدفه في اللقاء، قال كنو "أحاول دومًا التقدم من الخلف للأمام لأساعد زملائي على تسجيل الأهداف، وقد نجحت أمام الباطن".

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