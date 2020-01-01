أخبار الهلال اليوم | أصعب خصم للوشيسكو .. وشجار بالكلاسيكو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 23 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 23 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

سباق بالهلال لتجهيز الثنائي للكلاسيكو

يحاول الجهاز الطبي للهلال بذل قصارى جهده خلال الفترة الحالية من أجل تجهيز الثنائي ياسر الشهراني وعلي آل بليهي، للمباراة المقبلة أمام الاتحاد، بالجولة العاشرة من الدوري المحلي، المقرر إقامتها في 26 من الشهر الجاري.

الشهراني يعاني من إصابة في عضلة الساق، بينما أصيب بليهي في العضلة الخلفية.

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لوشيسكو يحصل على جائزة العام برومانيا

فاز الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، بجائزة أفضل مدرب ببلاده من خلال التصويت الذي أطلقته صحيفة "جازيتا" الرومانية.

وتساوى رازفان في الأصوات مع مواطنه كوزمين أولاريو؛ المدير الفني الأسبق للهلال والحالي لجيانجسو سونينج الصيني.

الاتحاد يعرفه جيدًا والهلال الأقل بين الكبار .. أكثر الفرق التي سجل السومة في مرماها

بعد ست سنوات للعقيد السوري عمر السومة في الدوري السعودي للمحترفين، حصل اليوم الثلاثاء، على لقب شخصي، يضاف إلى سجل إنجازاته بالمملكة، إذ أنه صار الهداف التاريخي للدوري برصيد 127 هدفًا، متخطيًا صاحب اللقب السابق ناصر الشمراني، الذي أحرز 126 هدفًا.

22 ناديًا لدغها السومة بأهدافه الرائعة، لكن من بينها الرباعي الكبير؛ النصر، الهلال، الاتحاد والشباب. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب الهلال في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-21

تعرف على ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 بعد الجولة التاسعة. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 بعد الجولة التاسعة. ( طالع التفاصيل )

فيديو | شجار بين اللاعبين ومحاولة التعدي على الحكم .. اليوم الذي اشتعل فيه الكلاسيكو

في مساء يوم السبت القادم، تجمع مباراة ينتظرها الجميع، بين الكبيرين الهلال والاتحاد، بكلاسيكو الكرة السعودية، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، تلك المباراة التي تحمل ذكرياتها الكثير من الأحداث، والتي سنتحدث اليوم عن إحدى تلك الذكريات.

الهلال يدخل المباراة وهو عينه على الثلاث نقاط، من أجل استمراره في الصدارة والتي يحتلها الآن برصيد 22 نقطة، بينما يسعى الاتحاد للدخول بقوة في المنافسة على الصدارة، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 14 نقطة، متساويًا مع التعاون الرابع. "اقرأ التفاصيل"

لوشيسكو: الاتحاد أصعب خصم واجهته وهزيمة واحدة قد تزعزع استقرارك

استرجع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، ذكريات مواجهاته أمام الاتحاد، خلال الموسم الماضي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الهلال يستعد لمواجهة الاتحاد مساء يوم السبت المقبل، بالجولة التاسعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

مواجهة الهلال والاتحاد .. أجانب تركوا علامات في تاريخ الكلاسيكو

كلاسيكو اعتدنا عليه بتقديم إثارة مختلفة، الهلال والاتحاد أحد المباريات التاريخية في الدوري السعودي، وتحمل الكثير في طياتها وينتظرها المشجعين بشغف كبير من أجل الاستمتاع بالساحرة المستديرة.

الهلال يستضيف نظيره الاتحاد ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السبت المقبل على ملعب "الملك فهد الدولي".

وعلى مر التاريخ، ترك بعض اللاعبين الأجانب علامات بارزة بأهدافهم في كلاسيكو الهلال أمام الاتحاد، وسنرصد أبرزهم منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين خلال التقرير التالي: "اقرأ التفاصيل"

دورينا الأغلى (9) | السومة يكتب التاريخ وعودة الهلال وبدلاء النصر

أسدل الستار أمس الثلاثاء، عن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بنتائج مميزة ورقم قياسي جديد تم تحقيقه.

السوري عمر السومة مهاجم الأهلي هو أبرز ملامح الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، بعد اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين في دوري المحترفين.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، أبرز ملامح الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي اختتمت أمس.. "اقرأ التفاصيل"