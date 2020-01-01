أخبار الهلال اليوم | لوشيسكو يصف منتقدي الدوري السعودي بالجهلاء وحقيقة طلب شراء عقد اليامي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 30 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 30 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

لوشيسكو: الدوري السعودي غير قويًا؟ جهلاء ولا تتكلموا فيما لا تفقهون

رفض الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال السعودي، الحديث المتكرر عن قدومه إلى الدوري السعودي للمحترفين من أجل الأموال فقط، واصفًا من يرددون هذا الكلام بالجهلاء. ( طالع التفاصيل )

هل طلب الهلال شراء ما تبقى من عقد اليامي مع القادسية؟

أوضح علي بن دعرم؛ المتحدث الرسمي باسم نادي القادسية السعودي، عدم صحة ما تردد من دخول الهلال في مفاوضات مع النادي من أجل شراء ما تبقى من عقد حمد اليامي؛ مدافع الفريق.

اليامي كان قد وقع عقد انتقال للزعيم، يبدأ من الصيف المقبل، إذ ينتهي عقده مع ناديه.

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وقال دعرم، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "نحن في القادسية حريصون جدًا على استمرار اليامي حتى نهاية عقده، بجانب أن الهلال لم يطلب من الأساس شراء المدة المتبقية".

فيديو | ثأر وريمونتادا وهدف ذهبي .. قصة 4 مباريات نهائية للدوري السعودي بين الهلال والشباب

عاش الهلال والشباب سنوات تنافسية للغاية في تسعينات القرن الماضي والعُشرية الأولى من القرن الجديد، حينما كان نظام المربع الذهبي مطبقًا في الدوري السعودي، وقد دخلا في مواجهات مباشرة حاسمة بقيت خالدة في تاريخ كليهما. ( طالع التفاصيل )

لا وجود للمحليين والسومة يتفوق على الجميع .. الأكثر تسديدًا على المرمى بالدوري السعودي في 2020

وقبل نهاية عام 2020، نستعرض أكثر اللاعبين تسديدًا على المرمى في الدوري السعودي للمحترفين خلال هذا العام، إذ شهدت القائمة غياب تام للاعبين المحليين. ( طالع التفاصيل )

فيديو | الدوري السعودي (10) .. سبب إقالة فيتوريا المباشر وحيرة بين إبهار الزقعان وجمال السومة

شهدت الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تضييقًا للخناق من جانب الأهلي على الهلال؛ صاحب الصدارة، بجانب تعثر جديد للنصر في المراكز الأخيرة بجدول الترتيب. ( طالع التفاصيل )

مخرج أمام أندية السعودية لتسجيل لاعبين جدد دون شهادة الكفاءة المالية

كشف عبد الله كبوها؛ رئيس لجنة الكفاءة المالية، عن مخرج أمام أندية الدوري السعودي للمحترفين، يمكنهم من تسجيل لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي المقبل، حال عدم الحصول على الكفاءة المالية. ( طالع التفاصيل )

الهلال في 2020 | ثنائية تاريخية، مأساة إنسانية ولا صوت يعلو فوق زئير الأسد

2020 لم يكن عامًا سلبيًا على جميع المستويات، بل حمل معه أحداثًا إيجابية وأفراحًا خالدة، ونادي الهلال السعودي كان من بين تلك المجموعة التي حفظ لها عام 2020 ذكريات جميلة جدًا خاصة على صعيد دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين. ( طالع التفاصيل