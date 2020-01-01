أخبار الهلال اليوم | مدة غياب جيوفينكو و"لا مفاجآت بمواجهة الوحدة"

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 13 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 13 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مدة غياب جيوفينكو

أعلن الهلال مدة غياب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو؛ لاعب وسط الفريق، عن الملاعب، بعدما تعرض للإصابة مؤخرًا.

وأوضح الزعيم أن الأشعة أثبتت إصابته في العضلة الخلفية، ليغيب عن الملاعب مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة، يخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي.

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نجم الهلال السابق: لا مفاجآت خلال مواجهة الوحدة

يرى سعود الحماد؛ لاعب الهلال السابق، أن الوحدة لن يحدث المفاجأة ويلقن الزعيم الهزيمة الأولى له بالموسم الجاري، مؤكدًا أن الأمور تسير في اتجاه الأزرق.

وقال الحماد، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "الأمور تسير لصالح الهلال نظرًا للاستقرار الفني والإداري، واستيعاب وفهم وتطبيق ثقافة الانتصارات، بجانب امتلاكه مدرب كبير".

وأضاف: "لا يوجد مستحيل في كرة القدم، وفوز الوحدة في مباراة الليلة سيمنحه شرف إلحاق الهزيمة الأولى بالبطل، وستكون انطلاقة حقيقية للوحدة".

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

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جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21