أخبار الهلال اليوم | نجم الفريق يعود قبل الوحدة وما هو مركز الزعيم دون ركلات جزاء؟

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 10 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 10 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الهلال ينتعش قبل مواجهة الوحدة

استأنف الهلال اليوم تدريباته الاعتيادية بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين، استعدادًا لمواجهة الوحدة، بالجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد المران مشاركة جوستافو كويلار في الجزء الأول من المران، ثم عاد بعد ذلك لاستكمال برنامجه التأهيلي، تمهيدًا للمشاركة في المباريات.

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فيديو | مدير دائرة التحكيم يرد على اتهام الحكام بمحاباة الأندية الكبيرة في السعودية

رد السويسري مانويل نافارو؛ مدير دائرة التحكيم بالسعودية، على الاتهامات التي توجه للحكام بين الحين والآخر حول التحيز للأندية الكبيرة، معربًا عن استيائه من مثل هذه التصريحات. (طالع التفاصيل)

الاتحاد الأكثر استفادة والشباب يتراجع .. ترتيب الدوري السعودي بدون ركلات جزاء

بداية مثيرة للدوري السعودي للمحترفين كعادته، هناك من يدافع عن لقبه وظل متصدرًا وهو الهلال، وآخر يبحث عن مجدًا جديد فهم كثيرون، وهناك من وجه صدمة لجماهيره بتواجده في قاع الترتيب وهو النصر.

الكثير من المباريات تحسم في الدقائق الأخيرة بشكل مثير، وبعضها يحسم مبكرًا لفارق الإمكانيات بين الفريقين، ولكن ضربات الجزاء بالطبع تلعب دورًا هامًا في سير ونتيجة المباراة، وهو ما سنتحدث عنه خلال التقرير التالي.

سنرصد لكم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدون تأثير ركلات الجزاء على النتائج بعد مرور 7 دولات من الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

هل تفاوض الهلال مع هالك؟ الكشف عن الحقيقة

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة ما تم تداوله حول تفاوض نادي الهلال مع البرازيلي جيفانيلدو دي سوزا الشهير بـ"هالك"، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتويةالمقبلة.

صحيفة "أبولا" البرتغالية، نشرت تقريرًا تشير خلاله إلى أن نادي الهلال أجرى اتصالات بشكل مبدئي مع المهاجم البرازيلي هالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. " اقرأ التفاصيل "

رسميًا .. الهلال يعلن ضم حمد اليامي لاعب القادسية في صفقة انتقال حر

أعلن نادي الهلال، عن التعاقد مع حمد اليامي، الظهير الأيمن لفريق نادي القادسية، في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الزعيم، استعدادًا للمرحلة المقبلة بالبطولات المحلية والقارية. " اقرأ التفاصيل "

لجنة الحكام تقر بصحة إلغاء هدف الهلال أمام الرائد

أقرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة السعودي، بعدم احتساب ركلة جزاء لفريق الرائد أمام الهلال، بالإضافة إلى إلغاء هدف ياسر الشهراني، في المباراة التي انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الحكام الذي عقد مساء أمس في الرياض، بحضور ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم، والسويسري مانويل مدير دائرة التحكيم، في ظل غياب الإسباني تريساكو فرناندو رئيس لجنة الحكام.

الهلال يستأنف تدريباته استعدادًا للوحدة

يعود فريق نادي الهلال لاستئناف تدريباته اليوم الخميس، بعد حصولهم على راحة لمدة يومين من جانب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق، بعد الفوز على الرائد.

الهلال يستعد لمواجهة الوحدة يوم الأحد المقبل، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأميرمحمد بن سلمان السعودي للمحترفين.