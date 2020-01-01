أخبار الهلال اليوم | عودة المعيوف، وبديل جانج هيون سو أمام الشباب

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 29 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 29 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

المعيوف يعود للتدريبات ويغيب عن مواجهة الشباب

من المتوقع عودة عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال للتدريبات الجماعية بدءًا من الأسبوع القادم عقب غيابه مؤخرًا للإصابة.

وبات غياب اللاعب السعودي عن المباراة القادمة أمام الشباب مؤكدًا، وسيتحدد موقفه من مواجهة الباطن بناءً على أدائه في التدريبات الجماعية الأسبوع القادم.

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لوشيسكو يُجهز بديل جانج هيون سو أمام الشباب

بدأ الجهاز الفني في الهلال بقيادة رازفان لوشيسكو تجهيز متعب المفرج ليُعوض غياب المدافع جانج هيون سو عن مباراة الشباب يوم الخميس القادم في الدوري السعودي.

الهلال سيفتقد خلال اللقاء لمدافعيه جانج هيون سو وعلي البليهي، وقد أخضع الجهاز الفني المفرج إلى تدريبات بدنية وأخرى بالكرة مكثفة لإعداده جيدًا قبل المباراة.

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