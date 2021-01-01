أخبار الهلال اليوم | موعد عودة المعيوف .. وموقف عمر خربين

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 8 يناير 2021

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 8 يناير 2021 الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تقارير .. 30 مليون ريال تحسم تجديد سلمان الفرج مع الهلال

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الهلال تسعى للتوصل لاتفاق نهائي مع سلمان الفرج، قائد ولاعب وسط الفريق، بشأن تجديد عقده مع الزعيم، في ظل اقتراب انتهائه خلال الصيف القادم.

وينتهي عقد سلمان الفرج مع نادي الهلال، خلال شهر يونيو القادم، حيث يحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير الجاري، دون العودة لإدارة ناديه، للانتقال إلى الفريق الآخر في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم. " اقرأ التفاصيل "

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"مفترق الطرق" .. الهلال والنصر ما بين الدفاع عن اللقب وإنقاذ الموسم الحالي

يسعى ثنائي الرياض الهلال والنصر، في مباراتهما غدًا الجمعة في أخذ خطوة هامة للغاية في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سواء باستمرار الانتصارات أو العودة إليها.

تستكمل غدًا الجمعة مباريات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ3 مباريات من بينهما مباراتين لقطبا الرياض الهلال والنصر. " اقرأ التفاصيل "

خاص | الهلال يتوصل لاتفاق مع عمر خربين لحسم مصيره في الشتوية

أصبح السوري عمر خربين نجم الهلال على بعد خطوة واحدة من الرحيل عن الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد خروجه من حسابات الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق.

خربين غاب عن المشاركة أساسيًا بشكل كبير، واستكفى لوشيسكو بالدفع به في بعض الأوقات القليلة خلال الفترة الطويلة الماضية. " اقرأ التفاصيل "

المعيوف يحرس مرمى الهلال في الكلاسيكو

أكدت تقارير صحفية، على أن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، رفض ضم عبد الله المعيوف إلى قائمة الفريق المغادرة إلى حفر الباطن، لمواجهة الباطن، بالجولة 12 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن عبد الله المعيوف لن يستطيع المشاركة في مباراة الباطن، ولكن سيتمكن من لعب مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي المقرر لها يوم 15 يناير الجاري.