أخبار الهلال اليوم | رفض التجديد لخربين .. وصدمة القادسية

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 31 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 31 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

تقارير .. النصر يعرض 115 مليون ريال لخطف البرازيلي تيشيرا من الهلال

كشفت تقارير صحفية، عن تلقي اللاعب البرازيلي أليكس تيشيرا عرضين من المملكة العربية السعودية، وذلك من ناديي الهلال والنصر، من أجل التعقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وينتهي عقد تيشيرا مع فريقه الصيني جيانجسو سونينج، بنهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث يحق له الانتقال لأي فريق آخر، دون الرجوع إلى إدارة ناديه. " اقرأ التفاصيل "

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الهلال يرفض التجديد لخربين ويحدد البديل

دخل السوري عمر خربين، مهاجم فريق نادي الهلال، في الفترة الحرة، التي تسمح له بالتوقيع لفريق آخر، من أجل الانتقال له في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم، دون الرجوع لإدارة ناديه.

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن إدارة الهلال لا ترغب في تجديد عقد خربين، وتبحث عن التعاقد مع بديل له، على أن يكون لاعبًا أوروبيًا.

القادسية يصدم الهلال في صفقة اليامي

رفضت إدارة نادي القادسية، العرض المقدم من جانب نادي الهلال، بشراء المدة المتبقية في عقد حمد اليامي، الظهير الأيمن للفريق، بسبب حاجة الفريق لخدماته.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن اليامي سيستمر مع فريق القادسية حتى نهاية الموسم الحالي، ثم سينتقل إلى الهلال الذي وقع له خلال الفترة الحرة.

لوشيسكو يستقر على بديل هيون سوو أمام الشباب

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، على اللاعب الذي سيلعب بدلًا من المدافع الكوري الجنوبي المصاب جانج هيون سو، خلال مباراة الشباب.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن لوشيسكو استقر على البدء بالكولومبي جوستافو كويلار في مركز قلب الدفاع، بجوار محمد جحفلي.