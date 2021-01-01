أخبار الهلال اليوم | إصابة المعيوف، صدمة كنو، وعودة البليهي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 6 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 6 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

شكوك حول لحاق المعيوف بمواجهة الفتح المؤجلة

غاب عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال عن مران الأمس لشعوره بآلام في العضلة الضامة، ذلك حسبما أوضح حساب النادي الرسمي على تويتر.

اللاعب السعودي من المتوقع أن يخضع لفحوصات طبية اليوم السبت للوقوف على حقيقة الإصابة ومدة العلاج المطلوبة، لكن أصبح مرجحًا غيابه عن المباراة المؤجلة أمام العين والتي ستُلعب يوم الثلاثاء القادم.

عودة البليهي للتدريبات اليوم السبت

أنهى علي البليهي مدافع الهلال برنامجه العلاجي والتأهيلي بنجاح وحصل على الضوء الأخضر للانخراط في التدريبات الجماعية بدءًا من اليوم السبت، لكن موقفه من مواجهة العين الثلاثاء القادم سيحسمه المدرب رازفان لوشيسكو خلال اليومين القادمين.

من جانب آخر، شهد مران الأمس عودة سالم الدوسري بعد تعافيه من الإنفلونزا وبات جاهزًا لموقعة العين المؤجلة.

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