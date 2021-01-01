أخبار الهلال اليوم | المعيوف يعود في الكلاسيكو .. وغياب كويلار والدوسري

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 15 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 13 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تقارير: الهلال يرصد 10 ملايين يورو للتعاقد مع برونو هنريكي

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الهلال، يسعى للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد، لتعويض رحيل السوري عمر خربين، الذي اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي الوحدة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عمر خربين اقترب من ارتداء قميص الوحدة الإماراتي، بعد قرار الإدارة بعدم تجديد التعاقد مع اللاعب، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق آخر خلال الفترة الحالية. " اقرأ التفاصيل "

المزيد من الفرق

رسميًا .. الهلال يعلن تجديد عقد الشهراني حتى عام 2025

أعلن نادي الهلال ، اليوم الخميس، عن تجديد عقد لاعبه ياسر الشهراني الظهير الأيسر للفريق لمدة 4 سنوات جديدة بعد اقتراب عقده من الانتهاء.

يعد الشهراني من أبرز اللاعبين الذين شغلوا مركز الظهير الأيسر في تاريخ الكرة السعودية لما يمتلكه من مهارات مميزة للغاية قدمها مع الزعيم خلال السنوات الماضية. " اقرأ التفاصيل "

عبد الله المعيوف يتقدم قائمة الهلال المسافرة إلى جدة

تواجد عبد الله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال، في مقدمة زملائه اللاعبين المتوجهين إلى جدة، استعدادًا لمواجهة الأهلي، في الكلاسيكو بالجولة 13 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

المعيوف عاد لقائمة الهلال، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وتسبب في غيابه عن المباريات الأخيرة، ليكون جاهزًا لمواجهة الأهلي.

الهلال يواجه الأهلي بدون الدوسري وكويلار

تأكد غياب الثنائي سالم الدوسري والكولومبي جوستافو كويلار، عن مباراة فريقهما الهلال أمام الأهلي في الكلاسيكو، بسبب الإصابة.

الدوسري يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، بينما يعاني كويلار من إنفلوانزا، حيث غاب الثنائي عن المشاركة في آخر تدريبين.