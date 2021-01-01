أخبار الهلال اليوم | الاستقرار على خليفة لوشيسكو .. وتهديد قوي من العين

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 11 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 11 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مبلغ ضخم جدًا .. الكشف عن دخل نادي الهلال من الشركات الراعية

أكد سلطان آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية، على أن مفهوم عزوف الجماهير عن منتجات الشركات المرتبطة بالأندية المنافسة غير صحيح، وأن هناك الآن أكثر من 115 شركة راعية ما بين الكبيرة إلى المتوسطة، وذلك لـ116 ناديًا.

آل الشيخ قال خلال تصريحات خلال ندوة الاستثمار الرياضي وتجربة نادي الهلال، التي أقامتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: "لو شعرت هذه الشركات أن ارتباطها بالأندية سيجعلها تخسر من قيمتها السوقية، لما ارتبطت الشركات بالأندية". " اقرأ التفاصيل "

العين يكشف موقفه من شكوى الهلال بسبب الحمدان

كشف سعد الزهراني، المدير التنفيذي لنادي العين، عن موقف ناديه من التقدم بشكوى ضد نادي الهلال، بسبب مشاركة عبد الله الحمدان مهاجم الأخير خلال المواجهة التي جمعت بينهما.

الهلال حقق الفوز على العين بخمسة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة 16 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

شاموسكا يخلف لوشيسكو

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الهلال، استقرت على المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب نادي الفيصلي الحالي، من أجل تولي مهمة تدريب الفريق خلفًا للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو، الذي تدرس إدارة ناديه إقالته في حالة تعثر الفريق .

وأشار الناقد الرياضي منيف الحربي خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن سوء نتائج الهلال خلال الفترة الماضية، جعلت إدارة النادي الأزرق تبحث عن مدرب جديد لخلافة لوشيسكو، في حال رحيله، وتم تداول اسم شاموسكا لخلافته في حال رحيله.

سلمان الفرج يبدأ رحلته للعودة إلى الملاعب

بدأ سلمان الفرج، لاعب وسط فريق نادي الهلال مشوار العودة إلى الملاعب مرة أخرى، بعد الجراحة التي أجراها، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة النصر بكأس السوبر السعودي.

الفرج غادر المستشفى بعد إجراء الجراحة، حيث بدأ برنامجًا تأهيليًا بسيطًا في قطر، قبل العودة إلى السعودية مساء اليوم الخميس.