الجبلين يُجهز مفاجأة جميلة للهلال خلال مواجهة كأس خادم الحرمين الشريفين

الجبلين يحل ضيفًا على الهلال

يحل فريق الجبلين ضيفًا على الهلال في ملعب جامعة الملك سعود ضمن دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم السبت.

وأفادت التقارير الصحفية السعودية أن لاعبي الفريق يُجهزون مفاجأة جميلة لنجوم الهلال خلال اللقاء، تتمثل في إقامة ممر شرفي لهم بعد تتويجهم بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريدز الياباني.

مرشحان رئيسيان لخلافة ألميرون في تدريب الشباب

وتُعد تلك المباراة هي الأخيرة للهلال قبل التوجه إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث سيلتقي مع الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في ربع النهائي يوم 14 ديسمبر الجاري، وإن تخطاه سيواجه فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس يوم الـ17 من نفس الشهر.

وأقيمت على مدار الأيام الماضية مباريات دور الـ32 من كأس الملك في السعودية، وقد شهدت تفوق جميع أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين باستثناء الشباب الذي خرج أمام الشعلة في مفاجأة صادمة أدت لإقالة المدرب خورخي ألميرون.

ويُختتم دور الـ32 مساء اليوم بـ3 مباريات، الأولى تجمع أبها مع العربي والثانية الصفا مع الاتحاد والثالثة والأخيرة الهلال مع الجبلين في الرياض.