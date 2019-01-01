لوشيسكو في ورطة - إصابة البريك خلال مران الهلال

الزعيم يتجه غدًا إلى جدة لمواجهة الأهلي في لقاء مصيري بدوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تحصد تدريبات الهلال السعودي التحضيرية لمواجهة الأهلي ثاني الضحايا بخروج محمد البريك اليوم السبت، مصابًا.

الزعيم يستعد لملاقاة الراقي في السادس من أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

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وغادر البريك مصابًا التدريب المسائي بعد تدخل عنيف من زميله محمد جحفلي، ليخضع غدًا الأحد، لفحص طبي لتحديد موقفه من مواجهة الراقي.

ويعد المدافع الدولي ثان الضحايا بعدما أصيب قبل يومين أيضًا عبد الله عطيف خلال التدريبات، لكن الأخير شارك الليلة في جزء من التدريبات الجماعية، إلا أن موقفه لم يتحدد بعد كذلك من المباراة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الهلال بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، غدًا الأحد، الرياض متجهة إلى جدة، استعدادًا للقاء الآسيوي.